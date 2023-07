Onkologickí pacienti už nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia! CyberKnife alebo kybernetický nôž, ktorý sa používa na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, už budú mať pacienti k dispozícii aj v nemocnici Bory. Najväčšou výhodou je, že tento prístroj mieri presne na nádorové ložisko, čím sa zvyšuje efektivita liečby a znižujú vedľajšie účinky.

Pre špeciálnu onkologickú liečbu museli onkologickí pacienti cestovať do Česka, Rakúska alebo Maďarska. Tomu je však koniec. „Som veľmi rád, že nábeh Nemocnice Bory ide podľa plánu a dnes oficiálne otvárame pracovisko radiačnej onkológie. Súčasťou tohto pracoviska je aj prvý kybernetický nôž na Slovensku. Je to výhoda aj pre zdravotné poisťovne, ktoré liečba pomocou CyberKnife na Slovensku vyjde lacnejšie,” uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory, ktorý nám prezradil, že ide o najdrahší medicínsky prístroj v celej nemocnici. „Jeho suma je 4 milióny eur,” prezradil nám.

To, ako kybernetický nôž funguje, nám vysvetlila priamo na oddelení primárka radiačnej onkológie Margita Pobijáková. „Robotické rameno drží lineárny urýchľovač, tým sa môže pohybovať všetkými možnými smermi okolo pacienta. Z urýchľovača ide tenký zväzok žiarenia, ktorý ide priamo do cieľového ložiska. Hore na stene sú umiestnené dva röntgeny, ktoré celý čas robia snímky pacienta, vďaka čomu vieme neustále kontrolovať pozíciu cieľového ložiska. Tá liečba je naozaj extrémne presná, preto je možné dať do cieľového ložiska aj vysokú dávku žiarenia,” vysvetlila nám a zároveň na figurantke aj ukázala, ako celý zákrok prebieha.

Nemocnica Bory spúšťa prvé pracovisko kybernetického noža na Slovensku. Jedným z prvých pacientov je aj pán Gros, ktorého v nemocnici sprevádzala pani manželka. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Spolu s nami sa bol na kybernetický nôž pozrieť aj jeden z prvých pacientov pán Gros z Bratislavy. „Pri rozhodovaní, akým spôsobom postupovať v liečbe, boli pre mňa dôležitým argumentom vedľajšie účinky. Mal som možnosť dať si to vyoperovať, ale s takými vedľajšími účinkami, že by som sa dlhšie trápil a mal väčšie problémy. Pri možnosti ožarovania sú vedľajšie účinky oveľa menšie, a preto som tú prvú možnosť vylúčil,” povedal nám pán Gros, ktorý prišiel do nemocnice v sprievode pani manželky.

Ako povedal Richard Hrubý, klinický líder pre onkológiu, dnes na Slovensku nie je technológia, ktorá by niečo také umožňovala. Aj preto bolo potrebné poriadne zaškoliť všetkých, ktorí prístroj ovládajú „Tento prístroj by bez odborníkov, ktorí ho vedia ovládať, nič neznamenal. Tím radiačných onkológov tvoria erudovaní lekári so skúsenosťami aj zo zahraničia. V rámci prípravy absolvovali lekári stáže na pracoviskách, kde CyberKnife používajú,“ hovorí.

Aktuálne má nemocnica zazmluvnený CyberKnife oboma súkromnými zdravotnými poisťovňami a to Dôverou a Unionom. „Aktuálne sme v pokročilom štádiu rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a máme nádej, že od 1. 8. by táto liečba mohla byť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia aj pre poistencov štátnej poisťovne,” prezradil generálny riaditeľ nemocnice.

Ožarovanie malých nádorov

CyberKnife sa používa aj na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, ale aj metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách. Ročne ním v Nemocnici Bory vedia liečiť až 300 pacientov. Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta, ktorý leží pri liečbe na stole. Kybernetický nôž používa rotujúce, robotické rameno, ktoré sa pohybuje a ohýba okolo pacienta, aby zacielilo na nádory s vysokou presnosťou. Mimoriadna presnosť prístroja umožňuje používať veľmi vysoké dávky žiarenia.

Prvý kybernetický nôž na Slovensku - používa sa na ožarovanie malých nádorov. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Pokrok v liečbe nádorov

Druhý lineárny urýchľovač v Nemocnici Bory je model najnovšej generácie od spoločnosti Elekta Harmony Pro. Obsahuje biometrické snímanie tváre pacienta, ktoré slúži k jeho identifikácii a vylúčeniu zámeny. Zabezpečuje liečbu väčšiny typov solídnych nádorov, ako sú nádory prsníka, konečníka, pľúc, gynekologické nádory, urologické, hlavy a krku a kožné nádory.

Druhý lineárny urýchľovač v Nemocnici Bory je model najnovšej generácie od spoločnosti Elekta Harmony Pro. Nemocnica Bory je štvrtá na svete, ktorá si ho objednala. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

