Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate RAPEX, systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku a Nemecku. Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Sú medzi nimi aj výrobky obľúbených značiek. Kúpili ste si ich aj vy?

Vo viacerých výrobkoch zistili prítomnosť látky Butylphenyl Methylpropional, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Obsahuje ju guľôčkový antiperspirant značky Fa, Floral protect, Poppy & Bluebell, mydlo s relaxačným a hydratačným účinkom EVISSA Beauty Soap pôvodom z Turecka, telový sprej Body spray/Emoji testpermet značky AIR-VAL pôvodom zo Španielska.

Ďalej ju obsahujú aj dve voňavky, Eau de Parfum/Story of Love - Success EdP for men – parfumovaná voda pre mužov, Eau de Toilette Natural Spray – toaletná voda značky Jamé Parfum, šampón pre mužov Rewell Sampon normál hajra/shampoo for normal hair značky welldone cosmetics, lak na vlasy Hair spray ultra strong a lak na vlasy Hair spray extra strong od Hungaro MAX či kozmetická súprava Body care set/Láma szett značky LLAMASTÉ.

Pozor si treba dať aj na pleťové mlieko pre deti Leche Corporal Infantil značky Trompy, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Sun Max lotion/Magas védelmű naptej A-C-E vitaminokkal švajčiarskej značky Herbioticum, krém na tvár Sandel cream, penové tužidlo na vlasy , Fullness mousse značky Schwarzkopf/Taft, čistiaci gél na ruky Cleansing hand gel with alcohol značky Mediskin, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Sun protect & refresh/Invisible Cooling Sun Spray a Pflegende after sun od značky Nivea.

Butylphenyl Methylpropional je látka syntetického pôvodu, ktorá je bezfarebná, číra alebo jemne nažltnutá kvapalina. Vo voľnej prírode sa bežne nevyskytuje a vyrába sa iba synteticky. Podľa európskych nariadení o kozmetických prípravkoch je používanie všetkých látok klasifikovaných ako CMR zakázané. Odôvodnením bolo hlavne vysoké riziko zvýšenej citlivosti pokožky. Nebezpečenstvom je, že tieto látky sú karcinogénne, mutagénne a dokonca toxické pre reprodukciu. Komisia EU preto zaradila Butylphenyl Methylpropional do prílohy o zakázaných látkach nariadenie o kozmetických prípravkoch.

