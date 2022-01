Z každej strany počúvame, že sa máme dať rýchlo zaočkovať, no tí, čo sa v posledných dňoch zaregistrovali, najskôr čakali niekoľko dní na odpoveď, následne ich zarazil dátum prideleného termínu. Prečo je to tak a čo s tým budú zodpovední robiť, sme zisťovali na najvyšších miestach.

Preočkovávanie treťou posilňujúcou dávkou je vo svete aj u nás v plnom prúde. Na Slovensku ju už dostalo viac ako milión ľudí. V posledných dňoch to však nejde práve „po masle“. Dôležitosť preočkovania tzv. booster dávkou pritom odborníci vyzdvihujú neustále, a to aj pre hrozbu v podobe rýchlo sa šíriaceho variantu omikron. „Tretia dávka výrazne zvyšuje ochranu proti tomuto variantu," povedal premiér Eduard Heger, ktorý má už tretie očkovanie za sebou.

Tí, ktorí sa naň ešte len chystajú, sa však stretli s problémom. Po registrácii im bol pridelený termín o 3 či 4 týždne. „Na druhej dávke som bola v júni, prešlo teda už šesť mesiacov, tak som sa chcela preočkovať treťou dávkou. 18. decembra mi dokonca prišla sms od NCZI, aby som sa zaregistrovala. Spravila som tak 30. 12. Odpoveď mi prišla až 4. 1. s tým, že termín som dostala 27. januára, čo je 28 dní od registrácie," povedala nám Alexandra (29).

Podobných prípadov je viac. „Na konci januára chcem ísť s rodinou na lyžovačku do Rakúska, kde sú potrebné tri dávky. Rýchlo som sa preto zaregistrovala tesne po Silvestri, no termín som dostala 31. januára. Neviem, čo teraz budem robiť," zúfala si Mária (27) s tým, že pravdepodobne sa skúsi postaviť do radu na očkovanie bez registrácie.

Anketa Stihli ste sa už zaočkovať treťou dávkou vakcíny? Áno, už dávno 44% Pred pár dňami 15% Čakám na termín 13% Nie som zaočkovaný ani jednou dávkou 28% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V nekonečných radoch však neregistrovaní ľudia trávia celé hodiny. „Čakám tu už skoro 2 hodiny, nie som registrovaný, tak musím čakať," povedal Peter (36). Ako je možné, že v čase, keď omikron naberá na sile a v Európe začína strašiť nová mutácia, je tempo očkovania také pomalé, sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva.

ODPOVEĎ MINISTERSTVA AJ NCZI ČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE » » »