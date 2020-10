Negatívny test dá ľuďom slobodu. Odborníci varujú: Uvoľnenie opatrení je veľký hazard! ×

Od pondelka sa výrazne uvoľnia opatrenia pre ľudí s negatívnym antigénovým či PCR testom. Pritom ešte pred pár dňami bol v hre tvrdý lockdown. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) hovorí, že si to môžeme dovoliť, lebo po plošnom testovaní budeme vedieť, kto sa môže slobodne pohybovať a kto nie. Odborníci však dvíhajú varovný prst. Testy nie sú stopercentné a do ulíc si pustíme stovky nakazených, ktorých plošné testovanie neodhalí. Doplatíme na to ako pri svadbách?