Nedostatok lekárov má svoju daň! Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých nestíhajú, a preto budú po novom fungovať už len do 20.00 h. Zredukovať sa má aj sieť detských pohotovostí. Navrhuje to rezort zdravotníctva, ktorý to odôvodňuje nedostatkom aj preťaženosťou primárnych pediatrov. Kam ísť večer s chorým dieťaťom a ktoré pohotovosti zatvoria ako prvé?

Ak vaše dieťa dostane večer teplotu, ktorú sa vám nepodarí znížiť liekmi, na dvere pohotovosti budete po ôsmej hodine večer klopať márne. Šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič chce skrátiť fungovanie pohotovostí o dve hodiny. „Navrhujeme skrátenie času fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (APS), to znamená z 22.00 na 20.00 h. Dôvod, prečo tento posun nastáva, je, že je to v konsolidácii napríklad aj s dostupnosťou alebo otvorenosťou lekární a, samozrejme, je tam aj dodržiavanie Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že práca by nemala byť kontinuálne 15 hodín,“ zdôvodnil. Zmena by mohla podľa neho prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka.

Rezort zároveň navrhuje v troch fázach zredukovať sieť detských ambulancií. „Niektoré APS končia už teraz v lete, väčšiny sa to týka až o rok,“ ozrejmil Palkovič. Ich počet sa má z 54 zredukovať na 40. „Definitívny výsledok bude až v priebehu druhej polovice budúceho roka,“ povedal minister. Na samotnom návrhu sa podieľali aj pediatri, ktorí opakovane upozorňujú na neudržateľnú situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v detských ambulanciách.

Na Slovensku je viac ako 229 primárnych pediatrov a z tých pracujúcich je každý druhý v dôchodkovom veku. „V marci sme interným prieskumom identifikovali, že APS po 20.00 navštívilo vo všetkých pevných bodoch okrem Bratislavy 0 – 4 pacientov v rôzne dni. Bratislava, kde jeden pevný bod APS slúži všetkým deťom v Bratislavskom kraji, je to 7 – 10 pacientov,“ vyčíslila Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

So zmenami súhlasí aj pediatrička Elena Prokopová, podľa ktorej sú tieto zmeny potrebné na zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti pre deti. Poukázala pri tom na vekovú štruktúru primárnych pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. „V oboch odboroch je takmer 50 percent lekárov v dôchodkovom veku. Práve tí zabezpečujú APS, či už o deti, alebo dospelých, všetci to majú ako povinnosť zo zákona,“ podotkla.

Touto úpravou podľa pediatrov v žiadnom prípade nedôjde k ohrozeniu ťažko chorých detí nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti. „Ambulantná pohotovostná služba je definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorá nie je bezprostredne v ohrození života. APS neslúži pre ťažké stavy, ako napríklad otravy, vdýchnutie cudzieho telesa, vážne zranenia a pod., o takýchto pacientov je a bude bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach – tak ako doteraz,“ uviedli vo vyhlásení.

