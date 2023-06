Medzi najväčšie nepravdy patrí výrok, že peňazí je v zdravotníctve dostatok, len sú zle využité. „Tento výrok by platil tak pred desiatimi rokmi, v dnešných reáliách je to nezmysel. Zdravotníctvo by potrebovalo aspoň o dve miliardy eur viac. Lieky aj prístroje kupujeme vo vyššej cene ako Nemci a Česi, pričom príjmy do zdravotníctva na jednu osobu vo Švajčiarsku predstavujú takmer 6 600 eur, v Česku 2 200, kým na Slovensku je to len 1 980 eur. Takže peňazí je zúfalo málo,“ vraví Kultan.

Aj vy ste presvedčení o tom, že keď si platíte celý život poistné, máte nárok na všetko zadarmo? Nie je to pravda. Aj ústava hovorí, že bezplatná zdravotná starostlivosť je obmedzená v rozsahu zákona.



„Neexistuje krajina na svete, kde by bola starostlivosť bezplatná a nikdy ani nebude," upozorňuje riaditeľ. Na Slovensku síce doplácame u lekára, ale je to minimum oproti iným krajinám. „Ročne doplácame približne 390 eur z vlastného vrecka. Vo vyspelých krajinách, akými je nepochybne Švajčiarsko, si však človek priplatí viac ako 1 500 eur. Bez doplatkov jednoducho kvalitné zdravotníctvo existovať nemôže. Aby sme sa vrátili do našich reálií, Česi si doplácajú 439, Poliaci 502, Maďari 613 eur. A práve Maďari nedávno zlegalizovali doplatky, ale zaviedli aj prísne pokuty za korupciu,“ priblížil doplatky Kultan.

Preplnené čakárne? Mýtus, o ktorom si prečítate na ďalšej strane...