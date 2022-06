Expert na výživu Michal Páleník v populárnej šou o chudnutí EXTRÉMNE PREMENY pomáhal súťažiacim so zdravým jedálničkom a s lepším životným štýlom. Akých chýb sa však najčastejšie dopúšťame pri stravovaní, ktorá nám bráni v chudnutí? Prečítajte si cenné rady odborníka!

Mnohí z nás, ktorí sa snažia schudnúť alebo sa zdravšie stravovať, siahajú po potravinách, ktoré vyzerajú zdravo, alebo si o nich myslia, že sú zdravé. Nie všetko je tak, ako to môže vyzerať.

Prvá vec, ktorú ľudia pri začiatku chudnutia urobia je, že vyradia pečivo, sladkosti a začínajú si pripravovať rôzne pestrofarebné druhy jedál, pridávať semienka, avokádo, vajíčka a podobné suroviny. Netreba však zabúdať na to, že avokádo je ovocie s najvyšším obsahom bielkovín a tukov.

Opýtali sme sa preto známeho odborníka na výživu Michala Páleníka, akú chybu robia ľudia najčastejšie pri stravovaní, keď sa sťažujú, že sa im nedarí s redukciou hmotnosti.

Často sa zamýšľame, či vyradiť, alebo obmedziť pečivo. Rada odborníka je jednoznačná.

"Tieto dva pojmy by som diametrálne rozlíšil. Nevidím žiadny racionálny ani vedecky podložený, ani praktický dôvod vyradiť pečivo zo stravy. Pečiva sa ľudia boja. Je to však len šírenie nie úplne správnych informácií," povedal Michal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Podľa neho každý odborník povie, že vyradiť pečivo je nezmysel. "Všetko je to príjem verzus výdaj," hovorí. "Je pravda, že pečivo má trošku viac energie ako prílohy, napríklad ryža," dodáva. 100 g pečiva má podľa jeho slov maximálne okolo 200 - 250 kcal, 100 g varenej ryže obsahuje 100 kcal, 100 g zemiakov zasa 95 kcal. Pečiva by sme preto mali zjesť o niečo menej.

Dôležité je to, čo si na pečivo naservírujete. Viac sa dočítate na ďalšej strane.