Opakuje sa to rok čo rok. Nekalé prepoisťovacie praktiky prekvitajú najmä na východnom Slovensku. Ide o stovky prípadov a podozriví páchatelia bez vedomia jednotlivých osôb v ich mene vypisujú prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne. Tí, ktorých sa to týka, o tom často ani netušia. Šmejdi ľudí lákajú na malú finančnú odmenu. Ide najmä o sumy okolo 3 až 7 eur. Lenže poisťovateľ za každého získaného poistenca získa približne 50 eur. Ide teda o slušný zárobok.

Prepoisťovacích podvodov pribúda najmä v tomto čase, keď vrcholí prepoisťovacie obdobie. Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete len raz ročne, vždy do konca septembra. Poistencom novej poisťovne sa stanete od januára budúceho roku. "Úrad v roku 2021 riešil celkom 414 podaní týkajúcich sa neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2022 a nekalých praktík pri nábore poistencov zo strany zdravotných poisťovní,” vysvetľuje Monika Hudecová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Denník Plus JEDEN DEŇ vie o viac ako 60 obciach a mestách, kde sa to dialo a približne o 380 osobách z rómskych osád na východe, ktorých poisťovací šmejdi prepoistili bez toho, aby o tom vedeli. Išlo zväčša o poistencov Dôvery. Za úplatu sa dalo nahovoriť na zmenu poisťovne okolo 260 osôb. Títo podvodníci oslovili poistencov osobne a zväčša už mali k dispozícii ich osobné údaje.

Cez nekalý nábor im poskytli zavádzajúce informácie o benefitoch poisťovne tvrdením, že daná poisťovňa má problém so zazmluvnením lekárov alebo preplácaním liekov. Pritom výber zdravotnej poisťovne musí byť slobodným rozhodnutím a nesmie prebiehať pod nátlakom.

V obci Bačkov (okres Trebišov) žije približne 350 Rómov. Tak ako aj iní sociálne znevýhodnení, sú náchylní uveriť podvodníkom. „Podvodníci ich navštevujú priamo v ich príbytkoch, správajú sa k nim žoviálne ako ich kamaráti, pijú u nich kávu, jedia. Lenže niektorí osadníci sú typy ľudí, ktorí ani netušia, čo podpisujú,“ vravia miestne komunitné a sociálne pracovníčky Katarína Krupská a Danka Barnová. Obyvateľky osady, ktoré sú zbehlejšie, sa samy snažia svojim susedom vysvetľovať nevýhody takéhoto prepoisťovania. „Prichádzajú neohlásene, núkajú nám všeličo možné, naposledy vitamíny," opísali Anna Karchňáková (53) a Denisa Antošová (32).

O ďalších nekalých praktikách šmejdov si prečítate na druhej strane >>>