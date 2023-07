Nárok na rodičovský dôchodok majú od júla aj rodičia policajtov, vojakov či hasičov. Aj oni tak budú môcť odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z ich hrubého platu. Ale čo ak tak nechcú urobiť? Musia urobiť jednu vec! A to do konca augusta!

Sociálna poisťovňa týmto penzistom prizná rodičovský dôchodok vtedy, ak splnia všetky podmienky, pričom jednou z nich je, že dieťa v roku 2021 platilo odvody a do 31. augusta 2023 nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. ,,To znamená, že Sociálna poisťovňa môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra 2023, keďže lehota na podanie vyhlásenia je do 31. augusta," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa rozhodne o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do 31. decembra 2023. ,,O rodičovský dôchodok nie je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou, rozhodneme automaticky, zo zákona," povedal Kontúr.

Kto ho bude vyplácať? Čítajte na druhej strane...