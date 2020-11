Po mesiacoch boja s COVID-19 sú už mnohí lekári a sestry na pokraji fyzických i duševných síl. Napriek tomu, keď štát zavelil, že potrebuje ich pomoc, ochotne prišli na prvé aj druhé kolo testovania. Premiér Igor Matovič aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO) im prisľúbili odmeny za prácu v prvej línii a prvé peniaze už aj vyplatili, no menej sa už hovorí o pokutách, ktoré na nich vláda chystá zmenou zákona!

Práve v týchto dňoch zažíva naše zdravotníctvo asi najťažšie chvíle od vypuknutia pandémie koronavírusu. V nemocniciach je najviac hospitalizovaných pacientov, vrcholia počty nakazených lekárov, zdravotníci sú zároveň najviac unavení po dvoch plošných kolách testovania. „Dosiahli sme strop hospitalizácií v nemocniciach a začína nám to, hoci jemne, ale klesať,“oznámil v nedeľu premiér Igor Matovič.

„Vieme, že mnohí ste už unavení, no práve vďaka povolaniu, ktoré ste si vybrali, máme šancu zastaviť nekontrolovateľné šírenie pandémie. Slovensko vás teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým.“Týmito slovami sa zas zdravotníkom prihováral minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), keď mu deň pred prvým kolom testovania chýbali stovky lekárov či sestier.

Je len iróniou, že približne v rovnakom čase poslanci parlamentu narýchlo a v tichosti posunuli do druhého čítania návrh z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je pre každého zdravotníka tvrdou ranou. Novela zákona o zdravotných poisťovniach totiž okrem iného zavádza oveľa tvrdšie pokuty pre lekárov. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou, sa maximálna výška sankcie zvyšuje z 3 319 eur na 10 000 eur. V prípade právnickej osoby sa pokuta zvyšuje z dnešných 9958 eur až na 100 000 eur!

Astronomické sankcie, ktoré udeľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pritom hrozia aj za menšie chyby, akými sú napríklad nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie. „Ministerstvo zdravotníctva žiada, aby lekári a sestry štátu trvalo pomáhali. A oni to robia. Poctivo. Všeobecní lekári sú už pol roka s malou prestávkou hospodársky nasadení a pracujú do úmoru vo svojich ambulanciách. Ich malým jednoosobovým eseročkám ministerstvo zdravotníctva za odmenu ,ponúka' pokutu 100 000 eur,“ komentuje to prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.

Upozorňuje, že v rezorte už teraz panuje silná vlna nespokojnosti, a tento krok ju ešte prehĺbi. „Nie je vylúčené, že nám čo nevidieť zo Slovenska odídu ďalší zdravotníci do zahraničia a naši starší kolegovia sa poberú do dôchodku. Veď kto by už za takýchto okolností mal chuť pracovať v tejto krajine? Zdravotníci nepotrebujú potlesk na balkónoch, potrebujú pokoj na prácu,“ dodala Palušková.

Podľa šéfa Slovenskej lekárskej komory Mariána Kollára sú tieto sumy pre lekárov likvidačné. „Je naivné sa domnievať, že ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba, je schopná zaplatiť pokutu vo výške 100-tisíc eur a ekonomicky prežiť,“ vyjadril sa Kollár. Pripomenul, že aj lekár je tiež len človek, ktorý sa môže pomýliť. No prípadná sankcia by mala viesť k možnosti nápravy, nie k jeho likvidácii.

Zvýšenie pokút zaskočilo aj bývalého ministra Tomáša Druckera. „Takéto razantné zvýšenie sankcií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti práve v čase, keď zásadne pomáhajú zvládať pandémiu koronavírusu, považujeme zo strany vlády za cynické a arogantné a veríme, že poslanci tento návrh neschvália,“ vyjadril sa exminister. Upozornil, že zdravotníci ani nedostali šancu sa k návrhu vyjadriť, keďže vláda ho schválila narýchlo bez riadneho pripomienkového konania.

