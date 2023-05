Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok v podobe skleneného pohára s dekoráciou „cappuccino“. Pri skúške sa z neho uvoľnili kadmium a olovo, ktoré viacnásobne prekročili maximálne povolené hodnoty.

„Podľa výsledkov skúšky sa z pohára uvoľnilo vyše 15 miligramov olova, pričom maximálna povolená hodnota sú dva miligramy. V prípade kadmia sa zistilo uvoľňovanie viac ako troch miligramov, pričom limitná hodnota je 0,2 miligramu," uviedla vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade Milada Syčová.

Hygienici priblížili, že dekorácia na pohári zasahuje do ústneho okraja. Výrobca pohára nebol uvedený. Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. „Zároveň bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

