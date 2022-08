Varovanie sa týka výrobku na zosvetlenie pokožky Lightening Body Lotion od značky Clair-Liss Génial. Nebezpečný je aj ďalší prípravok na zosvetlenie pokožky La Créme éclaircissante traitante od značky Skin Light. Obe obsahujú látku hydroquinone, ktorá je určená iba do výrobkov na nechtový dizajn. "Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie," varuje hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

ÚVZ upozorňuje aj na telový púder Enticing perfumed talc od značky Enchanteur. Vo výrobku zistili prítomnosť ťažkých kovov. Varovanie sa týka aj výrobku na ochranu proti slnečnému žiareniu Tanning lotion Peau D'OR Ibiza black aj hydratačného krému Peau d'Or 365 Hydratant, obe sú značky Peau D'OR. Obsahujú zakázanú látku butylphenyl methylpropional.

Tú našli aj v ďalších výrobkoch, ktorými sú krém na tvár s názvom Face cream Figaro after shave anti wrinkle Q10 od značky Figaro, telový krém Natura siberica rich siberian white body butter od značky Natura Siberica, gél na tvár Facial gel belkosmex plant advanced aloe vera hialuron od značky Belkosmex.

Zakázanú látku našli aj vo výrobku do solária Soleo summer night power bronzer od značky Soleo, hydratačný krém Aura ultra comfort see see mineral day moisturizer dead sea minerals for all skin types od značky seesee, v pene na holenie Figaro shaving foam regular shave classic od značky Figaro, v telovom mlieku Tree hut shea moistturizing body lotion tropical mango aj v telovom mlieku Tree hut shea moistturizing body lotion coconut lime tiež od značky Tree hut.

V telovom spreji L.O.L. Surprise! colonia corporal body spray od značky L.O.L. Surprise! zistili prekročenie látky 2-phenoxyethanol, čo môže spôsobiť podráždenie a kontaktné alergické reakcie.