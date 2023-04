Za polárnou žiarou cestujú niektorí aj tisíce kilometrov do severských krajín, no zákon schválnosti hovorí o tom, že ju aj tak nikdy neuvidia. Nikomu by však ani vo sne nenapadlo, že farebnú oblohu uvidíme jedného dňa aj nad Slovenskom. „Na Slovensku sa naskytla nevídaná možnosť pozorovať polárnu žiaru. Nad západným Slovenskom je obloha miestami zakrytá oblačnosťou, ale zo stredného a z východného Slovenska je pozorovateľná,“ informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku, kde zároveň pridal fotografiu s polárnou žiarou z Banskej Bystrice. Netrvalo dlho a aj k nám do redakcie začali prichádzať prvé fotografie.

„Vôbec prvýkrát v živote vidím niečo, čo som ešte nikdy na vlastné oči nezažil,” napísal Juraj z Prešova. „Aj na Orave sme ju videli,“ pochválil sa Milan. „Nádherné fotografie, ja som v Petržalke videl iba blesky,“ pridal sa sklamaný Matej z Bratislavy. Zatiaľ čo niektorí obdivovali toto nebeské divadlo, iných v noci vyľakal štekot či čudné správanie domácich miláčikov. „Náš pes začal z ničoho nič štekať a zavýjal jednu minútu. V živote to nespravil, preto sme okamžite vstali z postele zistiť, čo sa deje. No iba stál pri okne a štekal,” povedala nám Lucia z Miloslavova. To, že v iných častiach Slovenska bola polárna žiara, sa dozvedela až nasledujúce ráno.

Tento čarovný nebeský úkaz sme mohli naposledy vidieť nad Slovenskom vo februári tohto roku. To, že sa po dvoch mesiacoch objavil opäť, považuje astronóm za veľmi nezvyčajné. „Súvisí to s tým, že na Slnku vznikajú chromosférické erupcie alebo balíky koronálnej hmoty, ktoré vletia do zemskej magnetosféry. Pri takomto turbulentnom magnetickom poli našej Zeme sa niekedy stáva, že aj v nižších zemepisných šírkach ako sme my, je polárna žiara viditeľná,” hovorí astronóm a vysvetľuje, že polárna žiara sa väčšinou objavuje v okolí magnetických pólov, teda na severe a na juhu zemegule. „Ale pri takýchto špeciálnejších turbulentnejších stavoch našej magnetosféry, teda magnetického obalu Zeme, môžeme vidieť polárnu žiaru aj z našich zemepisných šírok,“ hovorí Juraj Tóth z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Súvisí polárna žiara s klimatickými zmenami? Odpoveď nájdete na druhej strane >>>