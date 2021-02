Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 294 790 prípadov nákazy. „Pozitivita testov nám, žiaľ, stúpa," oznámil Krajčí. Za pondelok (22. 2.) pribudlo 1998 pozitívne testovaných PCR testami. Spolu máme 6 671 (+94) obetí a počet neaktívnych prípadov je 333 977.

Sedemdňový priemer nových prípadov je aktuálne 5089, v nemocniciach je hospitalizovaných 4017 ľudí. Podľa ministra zdravotníctva by preto nemalo nastať nijaké uvoľnenie aktuálnych opatrení. Spôsobilo by to podľa neho prudké zhoršenie situácie.

Na Slovensku pribudlo za posledný týždeň 608 úmrtí na covid a 77 úmrtí s covidom. „Každé tri hodiny umrie v našej nemocnici jeden pacient na covid,“ informoval infektológ Pavol Jarčuška o situácii v košickej nemocnici s tým, že podobnú situáciu lekári v minulosti nezažili.

Situácia sa v jednotlivých regiónoch od minulého týždňa zmenila. Počet prípadov stúpa v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pokles zaznamenávajú v Nitrianskom kraji. Čiernych je už 20 okresov, bordových 53 a červených je aktuálne iba 6.

Aktuálna situácia ku dňu 23.2.2021 Zdroj: MZ SR

Na Slovensku je aktuálne zaočkovaných približne 7 percent obyvateľstva. Najlepšia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. Očkovať by sme podľa ministra zdrvaotníctva vedeli ďaleko viac ľudí, no nemáme dosť vakcín. Momentálne máme 22-tisíc vakcín od Moderny, ktorú však treba použiť na preočkovanie. Vakcín od AstraZeneca je 20-tisíc, každý týždeň chodí 51 800 dávok od Pfizer/BioNTech.

Slovensko by tiež mohlo podľa jeho slov získať 100-tisíc vakcín od členských krajín Únie, ktoré by sme im v apríli vrátili. Minister avizoval, že po novom by sa prioritne mohli očkovať aj predavači do 55 rokov, a to vakcínou od firmy AstraZeneca.

