Na tlačovej konferecii vystúpi Elena Prokopová, členka Konzília odborníkov, hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu, Alena Koščálová, členka Konzília odborníkov, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre a Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz MZ SR.

SLEDUJTE NAŽIVO

Odhadujú, že do niekoľkých týždňov sa znova zaplnia všetky reprofilizované lôžka v nemocniciach. Za posledný mesiac do nemocníc prijali viac ako štyritisíc nezaočkovaných covidových pacientov.

Denne v priemere pribúda vyše šesťtisíc prípadov. Vyše 20% z hospitalizovaných zomrie, v priemere máme 27 obetí covidu denne. Sprísnenia pre neočkovaných navrhujú nie preto, aby ich potrestali, ale preto, aby zapezpečili pre nich miesta v nemocnici.

Konzílium navrhuje obmedziť pohyb pre neočkovaných v čiernych okresoch. V okresoch, ktoré sú bordové a horšie odporúčajú zakázať prevádzky po 22.00 hod. Zákaz konania vysokorizikových spoločenských aktivít (svadby, diskotéky...).

V čiernych okresoch by podľa ich odporúčaní mali do prevádzok púšťať len očkovaných a prekonaných. Vo všeobecnosti navrhujú povoliť očkovaným viac aj v čiernych okresoch, ale zároveň sprísniť obmedzenia pre neočkovaných. Opatrenia pre očkovaných sa dajú podľa konzília zvoľniť len v prípade, keď budú opatrenia dodržiavané.

Covid pasy by sa mali kontrolovať aj v zamestnaní, OTP kontrola v akejkoľvek práci od červeného okresu a horšie. Firmy, kde je to možné, by sa mali opäť vrátiť na homeoffice. Konzílium tiež odporúča rýchlejšie a viac očkovať tretiou dávkou. Podľa ich odporúčaní by tiež mali mať zaočkovaní zvýhodnenú PN-ku v prípade, že sa nakazia.

Tieto návrhy konzílium odovzdá ministerstvu zdravotníctva a vláde s tým, že odporúčajú, aby začali platiť čo najskôr.