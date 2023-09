Školský rok sa už začal a pre rodičov to znamená nielen obdobie pravidelných povinností, ale aj nákup školských pomôcok či platenie krúžkov. A ak majú navyše prváčika, prievan v rozpočte na september budú musieť rátať ešte s vyššími výdavkami. Časť nákladov im však zaplatia štát či samospráva.

S tým, že začiatkom septembra minú na svojho školáka minimálne 200 eur, ráta viac ako 40 % Slovákov. Viac ako štvrtina opýtaných si však myslí, že budú musieť z vreciek vytiahnuť až 300 eur.



Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre 365.bank urobila agentúra 2muse.„Začiatok školského roka je jeden z viacerých momentov v roku, ktorý predstavuje nápor na rodinný rozpočet. Odporúčam takéto výdavky vopred plánovať a odkladať si na ne priebežne. Pomôcť môže rozdeliť si ich na jednorazové, ktoré potrebujeme zaplatiť na začiatku školského roka, a pravidelné, ktoré treba hradiť počas celého roka,“ hovorí Linda Valko Gáliková z 365.bank.

Nákupom školskej výbavy sa však výdavky nekončia. Treba rátať aj s poplatkami za niektoré učebnice či pracovné zošity, za družinu či s príspevkom do Školského fondu. Deti navyše počas roka chodia na výlety, lyžiarsky či plavecký výcvik, na rôzne kultúrne podujatia alebo navštevujú krúžky, ktoré taktiež nie sú hradené školou.



Návrat do školských lavíc je však náročný najmä pre rodičov prváčikov. Len základná výbava prváka ich totiž bude stáť viac ako 200 eur. „To, čo je pre jednu rodinu možno nepatrná suma, môže u inej výrazne narušiť rodinný rozpočet,“ hovorí Lukáš Nemergut, odborník na osobné financie z Partners Group.

Na nápor na rodinný rozpočet v súvislosti so začiatkom školského roka upozorňuje aj analytička WOOD & Company Eva Sadovská. „V prípade výrobkov z papiera sú ceny aktuálne medziročne vyššie o 16,2 %. Za písacie a kresliace potreby si priplácame oproti vlaňajšiemu roku o 10,9 %. Vyplynulo to z júnových údajov Eurostatu," hovorí Sadovská. „Štartovné náklady na školáka sa pohybujú od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. A to môže byť pre mnohé domácnosti finančná záťaž.“

Pomoc od štátu? Takúto sumu môžete dostať>>>