Čím viac máte peňazí, tým by ste mali byť šťastnejší. Túto priamu úmeru viac–menej potvrdzuje aj najnovšia štúdia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá skúmala vzťah medzi výškou majetku a pocitom šťastia. Zistili, že Slovákom prekáža v šťastí úspech susedov. Psychológ tvrdí, že žiarlivosť je prirodzená, no dá sa s ňou bojovať.

Hypotézu, či si za peniaze možno kúpiť šťastie, sa pokúšali rozlúsknuť už mnohí. Z novej štúdie NBS vzišla jasná odpoveď. Slovákom pociťované šťastie výrazne stúpa, ak sú bohatší. Reálne aktíva ako dom či auto zvyšujú pocit šťastia viac než len peniaze na účte. A zadlženie, najmä nehypotekárne dlhy, zase zhoršujú pocit šťastia a spokojnosť so životom.

Čo však prekvapilo aj samotných autorov, je fakt, že majetok referenčnej skupiny, s ktorou sa porovnávame (napríklad susedov), významne vplýva na naše vnímané šťastie. Tieto údaje získali na základe dát od respondentov, ale aj od anketárov, ktorých nechali subjektívne bodovať kvalitu domov a bytov, ktoré navštívili, a aj to, ako vyzerajú príbytky v ich blízkosti. „Výsledky ukazujú, že bývanie (hlavná zložka majetku na Slovensku), ktoré je horšie ako priemerný dom v bezprostrednom susedstve, signifikantne znižuje subjektívne šťastie respondentov, zatiaľ čo lepšia kvalita bývania v porovnaní so susedmi neprináša signifikantne vyšší pocit šťastia. Môžeme teda konštatovať, že na Slovensku dominuje efekt „žiarlivosti“,“ vysvetlil jeden z autorov štúdie Andrej Cupák.

K šťastiu vám teda úplne najviac pomôže, ak váš dom či auto sú krajšie než susedovo. A tiež naopak – keď má sused krajší dom, váš pocit šťastia sa znižuje. „Naši predkovia to intuitívne dávno cítili, a preto hovorili, že „nič to, ak mi zdochla koza, hlavne že zdochla aj susedovi". Teraz by sme povedali, že „efekt žiarlivosti na referenčnú skupinu dominuje nad efektom kvality vlastného bývania,“ komentoval ekonóm a analytik Martin Šuster.

Podľa vedúceho neuropsychologických tréningov v Krause Mental Care Group Petra Strculu je žiarlivosť úplne prirodzená a patrí k základným emóciám, ktorá v nás vyvoláva nové túžby a potreby a znižuje pocit spokojnosti. „Ak má sused krajší dom a auto, je to vonkajší prejav jeho sociálneho statusu a úspechu. Môže to v našom mozgu spôsobiť dojem, že sa mu darí lepšie a že je šikovnejší. To môže spôsobiť pocit menejcennosti a závisti dosiahnuť taktiež vyšší sociálny status a uznanie. Preto drahé auto v televízii nespôsobí takú reakciu ako drahé auto pred susedovým domom,“ vysvetlil neurokouč. Platí to aj naopak. Ak máme lepšie auto ako sused, môžeme to vnímať ako dôkaz, že sme v porovnaní s ním šikovnejší, úspešnejší a tým sa zvýši naša spokojnosť so životom.

