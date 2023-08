V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom. V drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast splátok zvládnuť.

V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky. Uviedol to v stredu dočasne poverený minister financií Michal Horváth s tým, že tieto závery vyplynuli z diskusií predstaviteľov Ministerstva financií (MF) SR, Národnej banky Slovenska (NBS) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o aktuálnej situácii na hypotekárnom trhu.

Šéf rezortu financií pripustil, že sa môžu vyskytnúť ťažšie prípady dlžníkov, ktoré je potrebné riešiť. "Predstavitelia bánk nás ubezpečili, že majú mechanizmy, ako sa s touto situáciou vysporiadať bez toho, aby došlo k nejakým rodinným tragédiám alebo ťažkým situáciám v živote ľudí. Robia to bežne, robili to aj v minulosti, v podstatne ťažších časoch počas covidu. Aj z tohto dôvodu si myslím, že nejaké silné zásahy zo strany štátu v tomto štádiu by boli iba kontraproduktívne," zdôraznil na stredajšom stretnutí s novinármi Horváth.

Splátky narastú na každej druhej hypotéke

Nárast splátok sa podľa údajov NBS do konca roka 2025 dotkne približne každej druhej hypotéky. Ide približne o 350.000 hypoték v 300.000 domácnostiach, čo je asi 13 % zo všetkých domácností na Slovensku.

"Zaoberali sme sa touto skupinou, o koľko v priemere im narastie splátka. Vyšlo nám číslo menej ako 100 eur. Takisto sme si prerátali, že v čase refixácie to odkrojí z príjmov týchto domácností v priemere 5 %," priblížil výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček. Nárast splátok o 200 a viac eur sa podľa centrálnej banky bude týkať približne 11 % zo všetkých hypoték, ktoré sa budú refixovať.

