Ide do tuhého. Po dvoch rokoch pandémie, viacerých lockdownoch, krachujúcich podnikoch a tisíckach mŕtvych dáva vláda Slovákom poslednú šancu. V zaočkovanosti sme na chvoste a aj preto nám kolabujú nemocnice. Kým pristúpi k najtvrdšiemu kroku – povinnému očkovaniu a trestom za odmietnutie, chce ešte ľudí na vakcíny motivovať peniazmi. Seniori nad 60 rokov môžu za svoju zodpovednosť získať stovky eur. Viacerí sa však musia poponáhľať. Peniaze na ruku sa dajú získať len do Vianoc, neskôr už očkovanie môžu vymáhať.

Cukor a bič! Vláda to s nezaočkovanými Slovákmi naposledy skúša podobrotky, potom sa treba pripraviť aj na povinné očkovanie. Seniori nad 60 rokov majú dostať 300 eur v hotovosti, ak už majú tri dávky vakcíny proti koronavírusu alebo sa prihlásia na tretiu dávku. Ak niekto má prvú dávku a absolvuje druhú do Vianoc, získal by 200 eur v hotovosti. Príspevok 200 eur by mali získať aj tí, ktorí sa do 24. decembra minimálne zaregistrujú a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.

Ľudia by tento príspevok mali dostať poštovou poukážkou, ktorú si vyberú na pošte. Bude už len na nich, ako peniaze zužitkujú. Ide o akýsi kompromis, keďže minister financií Igor Matovič (OĽaNO) chcel najrizikovejším osobám rozdávať 500-eurové poukazy na kultúru či zasiahnuté gastro. Tento návrh síce ešte musia schváliť v parlamente, no nič mu nebráni v ceste, keďže koalícia sa na ňom dohodla spoločne.

Anketa Aký je váš názor na príspevok za očkovanie? Je to rozhadzovanie peňazí, mali ich dať radšej vyčerpaným zdravotníkom. 91% Niektorých to možno presvedčí. 0% Dobrý nápad, seniori peniaze využijú. 3% Mali ho dať všetkým, nielen ľuďom 60+. 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Pevne verím, že žiaden dôchodca, ktorý na dvoch dávkach už raz bol, neodolá tejto ponuke a prilepší si takto do rozpočtu," vyhlásil Matovič. „Toto je posledný pokus primať tých najviac ohrozených ľudí na očkovanie pozitívnou motiváciou," zdôraznil.

Povinné očkovanie už v nedeľu otvorene priznal premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre 60+,“ uviedol Heger na sociálnej sieti. Doplnil, že o pandémii má rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. „Nie je to vec politického názoru, ale faktov a skúseností. A koalícia by v tomto mala byť jednotná,“ dodal s tým, že plnú podporu koalície musia mať aj reformy.

Inštitút zdravotných analýz upozorňuje, že práve ľudia nad 60 rokov sú vo veľkom riziku pri nakazení covidu. Pozor by si však mali dávať už aj päťdesiatnici. Až 78 percent covid hospitalizácií sú pacienti nad 50 rokov, na intenzívnych lôžkach je v tejto vekovej skupine až 84 percent ľudí. V drvivej väčšine najmä neočkovaných.

