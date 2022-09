Naplní sa NECHCENÝ SCENÁR? Kažimír na rovinu: Slovensko smeruje do RECESIE! ×

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku vzrásť o 1,8 %, no v roku 2023 sa krajina pravdepodobne prepadne do recesie a HDP poklesne o jedno percento.