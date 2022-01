Už prvý sviatok v roku - 1. január, Deň vzniku Slovenskej republiky, pripadol na sobotu. Výhodou bolo azda len to, že na spamätanie sa zo silvestrovských osláv sme mali ešte nedeľu a pracovný kolotoč sa rozbehol až 3. januára. Dnes je ďalší sviatok Traja králi, no potom dlho, dlho nič. Veľká noc bude tento rok až v druhej polovici apríla. Veľký piatok pripadne až na 15. apríla a Veľkonočný pondelok na 18. apríla.

Májové predĺžené víkendy sa tento rok nekonajú. Sviatok práce (1. máj) aj Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj) pripadnú na nedeľu.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla vychádza tento rok na utorok. Prvý predĺžený víkend príde až koncom augusta. Výročie Slovenského národného povstania 29. augusta bude v piatok. Nasledujú Deň Ústavy SR 1. septembra, ako aj Sedembolestná Panna Mária, ktorú slávime 15. septembra, budú vo štvrtok.

Dušičkový Sviatok všetkých svätých pripadne na utorok 1. novembra, Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra bude vo štvrtok. Veľa voľna navyše nám neprinesú ani Vianoce. Štedrý deň bude v sobotu, Prvý sviatok vianočný v nedeľu a Druhý sviatok vianočný v pondelok.

Podľa odborníčky oddych od bežného pracovného života potrebujú naše telo aj myseľ. Ideálna dĺžka je u každého individuálna. „Odporúča sa aspoň jedna dvojtýždňová dovolenka počas roka. To najpodstatnejšie však nie je ani tak dĺžka voľna, ale skôr to, že si dovolenku vôbec budeme čerpať. Nie je to totiž pravidlom,“ hovorí psychologička Denisa Zlevská. Dodáva, že dovolenka má slúžiť na regeneráciu a nie na ďalšiu prácu či zariadenie si iných povinností.

Počas dní voľna by sme si mali dopriať to, čo bežne nie je možné. „Dovolenka má priniesť uvoľnenie od toho, čo nás zväzuje, od tlakov, ktoré prežívame. Je akýmsi časom, keď nastavenie ,musím, mal by som´ ide do úzadia a na scénu prichádza iné posolstvo: môžem, chcem, potrebujem, túžim,“ radí psychologička.

Podľa Zákonníka práce základná výmera dovolenky v roku 2022 je najmenej 20 dní. Ak ide o zamestnanca staršieho ako 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa, nárok sa mu zvyšuje na 25 dní dovolenky. Nárok až 40 dní dovolenky majú pedagogickí zamestnanci, resp. výskumní pracovníci.

Aj keď rok 2022 voľným dňom až tak nepraje, pri správnom plánovaní môžete mať za 20 dní dovolenky až 135 dní voľna. Pozrite sa, ako na to.

