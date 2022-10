Pravdou je, že lekári neplánujú stiahnuť svoje výpovede ani po „historickom navýšení platov”, ktoré začiatkom októbra schválili poslanci. Od nového roka si podľa zákona prilepší 25 zdravotníckych povolaní v ústavných zariadeniach, zvyšovanie sa, naopak, nedotkne lekárov a sestier, ktorí pracujú v ambulanciách. Smutným faktom zostáva, že aj po zvýšení ostanú platy zdravotníkov nižšie ako v susednom Česku.

Lekár a podpredseda lekárskych odborov Ján Sýkora z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb označil toto skokové navýšenie platov z dielne rezortu zdravotníctva ako „kozmetickú úpravu“, ktorá v skutočnosti nič nevyrieši. Zároveň upozornil na ďalšiu vec. „Všetci zamestnanci dostali informáciu o tom, ako sa budú upravovať v našej nemocnici platy podľa nového zákona o platoch zdravotníkov. Takže v praxi, pokiaľ by sa postupovalo striktne iba podľa tohto zákona, historicky najvyššie navýšenie platov vyzerá u nás nasledovne. Najviac tento zákon u nás znižuje platy mladým lekárom so šesťmesačnou praxou a to o 121,10 eura v hrubom. Lekárom s trojročnou praxou tento zákon u nás zníži plat o 266,4 eura,” poukazuje na nedostatočné navýšenie.

V rovnakom znení zverejnil neskôr aj status na facebookovú stránku s názvom Zachráňme zdravotníctvo, pričom dodal, že reálne si údajne prilepšia iba lekári pracujúci v ústave s praxou 11 rokov až 20 rokov.

Odpoveď rezortu zdravotníctva na seba nenechala dlho čakať. Odvolávajú sa na kolektívnu zmluvu, ktorá lekárom garantuje vyšší základný plat, než ustanovuje zákon. V ústave ju podpísali pred pár týždňami. „K základným platom, ktoré majú lekári (a ďalší zdravotnícki pracovníci) v ústave, sa budú taktiež pripočítavať odpracované roky, ktoré doteraz v zákone neboli. Od týchto vyjadrení pána Sýkoru sa dištancuje aj samotný ústav a považuje ich za nepravdivé a zavádzajúce,” reaguje Lengvarského ministerstvo a dodalo, že odborári sa týmto snažia vyburcovať lekárov k výpovediam.

„Rozumieme tomu, že sa odborárski predáci snažia využívať všetky nástroje, aby vyburcovali ďalších lekárov k výpovediam. Je však poľutovaniahodné, ak sa uchyľujú k priehľadným klamstvám,” napísali na sociálnej sieti. „Preto vyzývame odborových predákov, aby sa neuchyľovali k priehľadným klamstvám, ale aby mali aspoň elementárnu úctu k pravde a faktom,” dodáva ministerstvo.

Ústav pre náš denník potvrdil, že na platy lekárov nesiahne. „S uplatnením nového zákona a aktuálne platnou kolektívnou zmluvou (nedávno ju podpísal aj MUDr. J. Sýkora) garantuje, že nedôjde k zníženiu platov u našich lekárov,” reagovalo vedenie ústavu v stanovisku.

