Na obed predškoláka v materskej škole bude dotácia 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa ZŠ 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa ZŠ 2,30 eura. Ak škola nedokáže zabezpečiť dieťaťu diétne jedlo, rodič dostane finančný príspevok. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v utorok schválila Národná rada. „Obedy zadarmo budú od mája realitou, a to vo zvýšenej sume. Po novom budú hradené celé náklady na suroviny,” komentoval to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

O návrat známeho benefitu sa postarala pozmeňujúcim návrhom poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). „Navrhuje sa opätovné zavedenie plošného poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako energie, potraviny a v poslednom období aj zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj režijných nákladov v školských jedálňach," vysvetlila.

Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Zmena prišla aj v poberaní daňového bonusu na dieťa. Zatiaľ čo sa od septembra 2021 mohli rodičia rozhodnúť, či budú poberať daňový bonus, alebo dostanú 1,30 eura na obed, od mája tohto roku by mali mať rodičia obedy zadarmo a zároveň poberať daňový bonus na dieťa. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur. Peniaze chcú na to poslanci nájsť vo zvýšenom bankovom odvode.

Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň dieťaťa v materskej alebo základnej škole. Dotáciu však nevypláca plošne na všetky deti, ale iba deťom z rodín v hmotnej núdzi alebo deťom v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.

Školské jedálne zdvihli ešte začiatkom tohto roka ceny školských obedov v priemere o jedno euro na deň. Ak má napríklad rodič tri deti, za obedy si mesačne priplatí aj 60 eur. Okrem obedov zdražela od nového roka aj poobedňajšia družina, školné či príplatok do Združenia rodičov a priateľov školy.