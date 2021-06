Ešte 27. mája oznámil minister školstva Branislav Gröhling, že letné tábory tento rok budú. Hneď však dodal, že len s negatívnym PCR testom. Rovnaké informácie o povinnom testovaní komunikovalo mesiac aj ministerstvo zdravotníctva. Napokon pred týždňom 17. júna vydal Úrad verejného zdravotníctva usmernenie, v ktorom sa píše: „Deti aj osoby zabezpečujúce priebeh detského tábora sa budú musieť preukazovať negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.“

Mnohí organizátori aj rodičia sa tak domnievali, že test je povinný. To však nie je celkom pravda. „Usmernenie má odporúčací charakter. Ak to bude dané ako povinnosť, tak to odporúčanie bude pretavené do vyhlášky, čiže právnej normy, ktorá bude záväzná,“ objasnila lekárka Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Zároveň dodala, že organizátorom táborov veľmi dôrazne odporúča, aby testovanie detí zabezpečili. „My by sme veľmi chceli, aby testy boli, keďže počúvame, ako stúpa delta variant v Európe a tie prognózy naznačujú, že možno tretia vlna príde ešte skôr ako v septembri,“ povedala lekárka. Problémom podľa nej sú najmä letné dovolenky. „Je obdobie dovoleniek a my nemáme istotu, že deti sa vrátia z dovoleniek po celej Európe nenakazené, bezpečné a neprenesú infekciu do táborov,“ tvrdí. Testy budú deťom preplácané zdravotnými poisťovňami a to aj vtedy, keď pôjdu do tábora viackrát.

Celú vec momentálne rieši konzílium odborníkov, ktorí by mali v najbližších dňoch rozhodnúť, či toto odporúčanie pretavia do vyhlášky. „Veľmi intenzívne sa pracuje na zadefinovaní tejto potreby. Ak chcete vydať nejaké nariadenie, je potrebné veľmi presne definovať takéto podujatie, čo nie je jednoduché. Organizuje ich veľmi veľa občianskych združení, škôl, starostov, a preto to treba veľmi presne zadefinovať,“ povedala Prokopová.

