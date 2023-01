!! UPOZORŇUJEME, ŽE FOTOGRAFIE V GALÉRII NIE SÚ URČENÉ PRE OSOBY MLADŠIE AKO 18 ROKOV !!

Nie nadarmo sa hovorí, že na Slovensku máme tie najkrajšie ženy. Tohto roku sa však v kalendári nachádzajú aj muži, ktorí sa na rozdiel od krásnych Sloveniek vyzliekli úplne donaha. Ich pýchu im zakrývajú iba čierne klobúky.

Ako nám Peter Lašut prezradil, k originálnemu nápadu ho motivoval slovenský folklór. „Je to môj originálny nápad, ktorým chcem pripomenúť to, že jemný nádych erotiky nie je nič vulgárne a určite to folklór nijako nekazí, práve naopak, ukazuje aj tú pikantnú stránku, o ktorej tak všetci radi pospevujú,“ prezradil autor fotografií. “Hotfolk má za sebou nafotený úspešný piaty ročník. Ako každý rok sme pripravili originálne kalendáre pre dámy aj pre pánov a tento rok sme pridali ešte dve verzie pre pánov, špeciálne pre tých, ktorí majú radi zadky a niečo trosku pikantnejšie,” hovorí narovinu Peter, ktorý zároveň poukazuje na jeden paradox.

Kde fotografie vznikli? Zatiaľ čo po minulé roky sa fotilo na Slovensku, piaty ročník kalendára sa Peter rozhodol nafotiť u našich českých susedov, keďže niektoré dievčatá pochádzajú aj z Česka. Fotilo sa v záhradách domov ale aj na odľahlých chalupách “mimo civilizácie”.

Ako hovorí, fotenie nahých žien sa v našej krajine spája s predsudkami. “Keď sme fotili ženy, babky nás chceli z dediny vyhnať. No keď sme zrazu začali fotiť mužov, tak to už bolo v poriadku. Dokonca sa s nimi chceli babičky aj odfotiť,” hovorí s nadhľadom. Nie je to však jediná vtipná historka. “Minulý rok, keď sme fotili dievčatá, tak neďaleko prerábali muži strechu a strašne búchali kladivami. Keď si dievčatá dali dole vršok, zrazu bolo v celej doline ticho,” spomína s humorom. „Erotika tu vždy bola, bude a určite veľa z nás pozná tradičné ľudové piesne, kde môžeme nájsť množstvo dvojzmyslov či pikantných narážok,“ dodáva autor.