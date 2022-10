MRAZIVÉ DETAILY z tragédie na Zochovej v Bratislave: Pre záchranárov som musel zrátať mŕtvych! ×

Tragédia, na ktorú budú Bratislavčania, ale aj celé Slovensko, spomínať s hrôzou! V nedeľu večer nabúral opitý vodič v centre hlavného mesta do davu ľudí čakajúcich na zastávke. Bilancia tragédie je hrôzostrašná. Štyria ľudia zomreli na mieste, piaty podľahol zraneniam včera. Medzi obeťami sú prevažne študenti, ktorí mali v pondelok nastúpiť do školy. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa ozvali svedkovia nehody, ktorí sa opitému vodičovi vyhli na poslednú chvíľu...