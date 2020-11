Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, v ktorej zamestnávateľov aj majiteľov obchodov a ďalších prevádzok oprávňuje zakázať vstup osobám, ktoré sa nepreukážu certifikovaným negatívnym výsledkom testu alebo výnimkou.

V praxi vás teda bez certifikátu alebo PCR testu nemusia pustiť do práce či obchodov. Tento zákaz neplatí pre deti do desať rokov ani pre ľudí so závažnými zdravotnými problémami, ktoré im neumožnili zúčastniť sa testovania. Náhodné kontroly bude vykonávať aj polícia. Certifikát musíte mať pri sebe, fotka v mobile nestačí. Ak budete pravidlá obchádzať, hrozí pokuta do 1659 eur.

Podľa právnika Martina Klucha vás teraz môžu skontrolovať takmer všade. „Pokiaľ Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie (právny akt), ktorým stanoví povinnosť určeným subjektov (napr. prevádzkovateľom obchodov) vyžadovať negatívny test pri poskytovaní ich služieb a tovarov, tak áno, pretože ide o výkon stanovenej povinnosti,“ vysvetľuje Martin Kluch, partner advokátskej kancelárie HKV.

Ministerstvo práce upozorňuje, že kontroly umožňuje aj Zákon o bezpečnosti a ochrane zddravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. „Zamestnávateľ môže v aktuálnej situácii šírenie ochorenia COVID-19 v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov napríklad ustanoviť povinnosť zamestnanca preukázať sa pri vstupe na pracovisko negatívnym testom,“informuje rezort práce.

Preukazovanie sa certifikátmi ale spochybnil Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ide podľa neho o citlivé údaje o zdraví, čo nie je v súlade s legislatívou Európskej únie. „Uznesenia vlády č. 678, aj 693, z pohľadu ochrany osobných údajov, nepovažujeme k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia,“konštatuje úrad na svojej stránke.

Úrad vlády v tom však má jasno. Skonštatoval, že Úrad na ochranu osobných údajov „sa neorientuje ani v základnej legislatíve, ktorá upravuje jeho činnosť“. Takýmto vyjadrením vraj nielen ukazuje svoju neodbornosť, ale aj prekračuje právomoci. „Úrad na ochranu osobných údajov si zrejme neuvedomuje, že takouto činnosťou bude musieť znášať všetky negatívne konzekvencie spôsobené svojím prekročením právomoci,“ uviedli z tlačového a informačného odboru ÚV.

