Slovákov čakajú na cestách veľké zmeny, ktoré nadobudnú platnosť cez leto! Tá najväčšia zmena však príde do platnosti už o niekoľko dní...

Zmena rýchlosti na diaľnici

To, po čom motoristi na Slovensku dlhé roky snívajú, sa už čoskoro stane realitou. Od júla vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá definitívne zjednotí najvyššiu dovolenú rýchlosť vozidiel na diaľniciach. Po novom tak môžu vozidlá nad 3,5 tony jazdiť po diaľnici v obci maximálnou rýchlosťou 130 km/h, ak nie je značkou určené inak. To sa však netýka kamiónov a autobusov, ktoré môžu aj naďalej na diaľnici v obci jazdiť max. 90 km/h.

Na snímke križovatka Bratislava Petržalka, do ktorej ústí šiesty bratislavský most ponad rieku Dunaj, ktorý je súčasťou diaľnice D4. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici, či prechádza alebo neprechádza obcou," uvádza ministerstvo dopravy.

Článok pokračuje na druhej strane >>>