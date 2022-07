Na Istriu zavítalo tento rok množstvo turistov, medzi nimi aj Slovákov. Namiesto priezračnej vody však v mori tento rok plávajú odpadky a voda páchne po splaškoch. "Včasráno pozdĺž pobrežia na Rive v Splite je všetko zakalené. More vyzerá hrozne špinavo a to ma naozaj znepokojuje," posťažoval sa chorvátskemu denníku Dalmacija Danas rozčúlený čitateľ, ktorý stav mora pri obľúbenej promenáde v centre mesta natočil.

Z videa je evidentné, že more hneď pri pobreží je veľmi špinavé a v diaľke plávajú odpadky na hladine mora. Takéto výjavy na brehu Splitskej Rivy sú viditeľné takmer každý deň, najmä každé ráno. "Je to škaredý obraz, že mesto na úpätí Marjanu zanecháva množstvo hostí a turistov sklamaných. Zápach sa šíri pozdĺž pobrežia a more vyzerá znepokojivo špinavé," hodnotia domáci.

Nielen v Splite sú však ľudia znechutení morom. Dovolenkári sa sťažovali na situáciu aj na Makarskej riviére, predovšetkým na splašky v mori. Do mestečka Podgora na Makarskej riviére jazdí už celú dekádu aj Lukáš Mičola. V posledných rokoch však jeho spokojnosť začína upadať a tohtoročná sezóna ho už vyslovene sklamala. "Sme zdesení z toho, čo sa tam deje," zveril sa redakcii TN.cz.

"So všetkým sme boli maximálne spokojní, až na jednu zásadnú vec, a to je more, pre ktoré človek do Chorvátska cestuje. Nedalo sa v ňom kúpať, pretože niekoľkokrát priplávalo veľké množstvo fekálií," prezradil pán Mičola, ktorý bol na 14-dňovej dovolenke s manželkou a ich 5-ročným synom. V zhruba päť kilometrov vzdialenom letovisku Tučepi boli ubytovaní aj jeho rodičia, ktorí sa sťažovali na to isté – na more znečistené splaškami.

