MONITOR 2023 Zvládnete učivo základnej školy? Kto spraví chybu, mal by sa hanbiť

Veľmi slabý výsledok. Vedomosti zo základnej školy ste už dávno zabudli. Vaša pani učiteľka by z vás nebola nadšená. Skúste si spraviť tento test ešte raz a skúste sa nad otázkami viac zamyslieť.

Foto: František Iván

Priemer

Dosiahli ste priemerný výsledok. Niečo si ešte zo základnej školy pamätáte, no mohlo by to byť aj lepšie.