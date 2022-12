Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). "Nárok na ňu budú mať aj v prípade, ak sa deti budú učiť online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, resp. zriaďovateľa školy," vysvetlil hovorca SP Martin Kontúr. V prípade starších detí do 16 rokov si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania. V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy/školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické OČR sa nezmenili

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné (OČR) sa nemenia, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku mimoriadnej situácie (12. marca 2020). Táto mimoriadna situácia stále trvá. Dávka môže pomôcť rodičom, ktorí sa o deti starajú doma alebo, ak sa deti budú učiť z domu online z dôvodu uzatvorenia školy/materskej školy či triedy. Ide napríklad o situáciu, ak hygienik, buď z dôvodu tzv. chrípkovej epidémie, alebo epidémie koronavírusu uzavrie triedu alebo školu, resp. o uzatvorení rozhodne iný príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ).

Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas mimoriadnej situácie poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom) alebo ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku. Ide o žiakov materskej školy, základnej školy či detských jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a deti tak nemôžu toto zariadenie navštevovať.

