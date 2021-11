Čo je vlastne zápal pľúc a ako vzniká?

- Je to zápal pľúcneho tkaniva. Podstatné je, že zapálená časť pľúcneho tkaniva je úplne vyradená z funkcie – neprebieha v nej výmena kyslíka a oxidu uhličitého medzi krvou a vonkajším prostredím. Čím je zapálená časť postihnutejšia, tým je väčšie riziko komplikovaného priebehu a smrti. Zápaly pľúc majú rôzne príčiny, ale tie najčastejšie sú infekčné. Väčšinou vznikajú ako viróza, na ktorú potom nasadá bakteriálna superinfekcia. To znamená, že na poškodené tkanivo vírusom príde bakteriálny zápal, čo, samozrejme, ešte zhoršuje prognózu. U pacientov s porušenou obranyschopnosťou môžu byť zápaly pľúc, ktoré sa okamžite začínajú ako bakteriálne alebo plesňové.

Je to vážne ochorenie, ale aká je šanca, že dnes človek na toto ochorenie zomrie?

- U mladého zdravého človeka môže zápal pľúc prejsť normálnym priebehom, ako každý akútny respiračný infekt. Títo pacienti sú väčšinou liečení dokonca ambulantne, aby sa nevystavovali riziku pri hospitalizácii. Pri vekových kategóriách nad 55 rokov už spozornieme a týchto pacientov radšej hospitalizujeme, pretože už väčšinou majú nejaké pridružené ochorenie, či už srdca, vysoký krvný tlak, obličky, cukrovka a podobne. Týmto rizikovým skupinám hrozí pri zápale pľúc smrť. Je to hlavne vtedy, keď prídu neskoro a rozsah zápalu je príliš veľký na to, aby sa pacient zotavil. Zápal pľúc je medzi desiatimi najčastejšími príčinami smrti na svete. Niektoré zápaly pľúc sú sezónne. Teraz na jeseň sa rozmáhajú respiračné virózy – nehovorím o covide – ale napríklad tie chrípkové idú veľmi rýchlo do obojstranného zápalu pľúc. Bakteriálne spôsobujú skôr jednostranný zápal pľúc.

Dá sa to za každých okolností liečiť?

- Máme k dispozícii všetky lieky na zápal pľúc. Vieme sa postaviť k vírusovému, bakteriálnemu i plesňovému zápalu pľúc. Lenže opäť je to o tom, že u rizikových skupín už niekedy liečba nezaberie, vyčerpajú sa rezervné sily organizmu a už telo napriek našej podpore nie je schopné zareagovať. Čiže za každých okolností to liečime, ale nevieme za každých okolností vyliečiť.

Je obojstranný zápal pľúc oveľa nebezpečnejší? Aká je prognóza uzdravenia?

- Jednoznačne je nebezpečnejší, pretože pri obojstrannom zápale pľúc máte postihnuté obidve pľúcne krídla určitou časťou a dýchacia plocha je minimálna. Prognóza uzdravenia závisí od celkovej kondície pacienta, od jeho rezervných síl, od imunitného systému aj od toho, ako rýchlo sa dostane k odborníkovi.

Miro Žbirka bol pred pár dňami hospitalizovaný. Podľa jeho manželky mal opakovaný zápal pľúc. V tom prípade je to ako?

- Opakovaný zápal je ešte nebezpečnejší ako obojstranný zápal. Zvlášť u 69-ročného človeka. Aj keď má jeden zápal vyliečený, tak ochorenie už zanecháva nejaké stopy. Pľúca už nie sú úplne zdravé. A teraz na tieto už poškodené pľúca nasadne ďalšia obojstranná infekcia, tak to už je veľmi veľké riziko úmrtia, ale to hovorím vo všeobecnosti.

