Ministerstvá zdravotníctva a financií dosiaľ navrhli zvýšenie platových koeficientov pre všetkých lekárov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie základného platu na základe odpracovaných rokov a tiež započítavanie časti materskej a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov.

Aktuálne sa však zhodujú, že požiadavke Petra Visolajského na základný plat lekára až do 5 800 eur, nie je možné vyhovieť.



"Návrh na zvyšovanie platov, ktorý bol predstavený lekárom a verejnosti, zavádza viac spravodlivosti do ich odmeňovania, pretože okrem zvyšovania koeficientov počíta aj so zvyšovaním platov na základe odpracovaných rokov. Požiadavky Petra Visolajského však obsahujú nárasty platov lekárov až o 216,4 % pri lekároch bez špecializácie a až o 123,1 % pri lekároch so špecializáciou a s praxou 40 rokov," uvádza ministerstvo.

Vláda po dlhých rokoch konečne prišla s dlhoočakávaným návrhom, ktorý obsahuje razantné navýšenie základných platov vrátane už spomínaného započítavania odpracovaných rokov, ktoré zdravotníci dlhé roky neúspešne žiadali. Predložený návrh na zvyšovanie platov pre všetkých zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je zatiaľ historicky najvyšší.

Minister financií Igor Matovič má vo veciach jasno a v piatok (2. septembra) povedal, že viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Podľa jeho slov dostali veľmi dobrú ponuku.