Minister zdravotníctva Lengvarský zaskočil Slovákov: Sputnik by som si pichnúť nedal!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský má pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V jasno. Na otázku či by sa ňou dal očkovať alebo by to odporučil svojim blízkym, odpovedal: „Nie!“

Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V by sa malo spustiť najneskôr od 8. júna, dovtedy musí ministerstvo pripraviť odporúčania a logistiku. Určená bude pre ľudí vo veku od 18 do 60 rokov. Očkuje sa dvomi dávkami, rozstup medzi prvou a druhou dávkou je 28 dní.

Vakcína funguje na podobnom princípe ako očkovacia látka od firmy AstraZeneca, ide o takzvané vektorové vakcíny. Do tela sa dostane neškodné množstvo vírusu, aby si vedelo vytvoriť imunitu.