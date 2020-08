Nedostatky a panika, ktoré sa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu objavili počas prvej vlny, by už mali byť minulosťou. Všetky rezorty, či nemocnice a úrady si momentálne ochranné pracovné pomôcky (OPP) musia zabezpečovať sami, na vlastné náklady a vo vlastnej réžii.

„Samozrejme, ak bude nejaká krízová situácia, tak Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) je pripravená pomáhať hlavne rizikovým skupinám,“ povedal šéf SŠHR Ján Rudolf. V prvom rade by ochranné prostriedky išli do zariadení sociálnych služieb. Ak by sa kríza vystupňovala, pomohli by aj ďalším.

Ústredný krízový štáb dnes rozhodol o konci zákazu civilných letov, ktorý začne platiť od 7. septembra. Po tomto termíne budú umožnené aj prílety na Letisko M. R. Štefánika z Ruska, Ukrajiny, Severného Macedónska, zo Spojených arabských emirátov či zo Srbska do Bratislavy, čiže budú umožnené lety, ktoré boli v letových poriadkoch dopravcov aj pred koronakrízou, a ktoré boli doposiaľ stále zakázané.

Podľa ministra však budú mať cestujúcich zo zahraničia pod kontrolou. „Bude spustený portál, kde si každý cestujúci, ktorý bude prilietať na Slovensko, bude musieť vyplniť tlačivo, z ktorej krajiny prilieta a všetky údaje tam budú,“ povedal Mikulec. Navrátilci z rizikových krajín sa budú musieť preukázať aj negatívnym COVID-testom a podstúpiť karanténu.

Otáznou stále ostáva aj štátna karanténa. „Aj po skúsenostiach z prvej vlny, máme pripravené, resp. vieme o zariadeniach, ktoré by sme vedeli využiť v prípade, že by bolo znova potrebné zaviesť štátnu karanténu,“ ubezpečil minister vnútra.

„Verím, že aj s pomocou aplikácie e-karanténa, ktorú sme v konečnom dôsledku vedeli využiť a regionálnym prístupom, nebudeme musieť zaviesť štátnu karanténu,“ dodal.

Zvyšuje sa aj nápor ľudí, ktorých treba testovať. Ak bude potrebné a zdravotníci nebudú stíhať, kapacitne im pomôžu aj policajti či hasiči.

