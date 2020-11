Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Čo bude potom zatiaľ nik netuší. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) presadzuje, aby sa deti vrátili do lavíc čo najskôr.

V súvislosti s návratom detí do škôl sa minister školstva v stredu stretol s epidemiológmi, ktorým predostrel svoj návrh. Zastáva názor, že deti by sa mali do škôl vrátiť čo najskôr a tak, aby to bolo bezpečné. „Uvedomujem si bezpečnosť a zdravie všetkých mladých ľudí aj učiteľov a toto musíme nejakým spôsobom skĺbiť," povedal Gröhling.

Návrat do škôl je podľa rezortu školstva pre žiakov veľmi dôležitý z dôvodu, že dištančné vzdelávanie nedokáže v plnej miere nahradiť prezenčné vzdelávanie. Žiaci potrebujú pre plnohodnotné vzdelávanie osobný kontakt a interakciu s pedagógom či spolužiakmi, školy sú na vzdelávanie vybavené potrebnými pomôckami a aj samotné prostredie školy je dizajnované tak, aby podporovalo proces vzdelávania. Osobná prítomnosť v škole, s rovesníkmi, je navyše kľúčovým prvkom socializácie mladého človeka.



Zdravotníckym argumentom, ktorý hovorí o možnom návrate do škôl, je významne nižšie riziko šírenia ochorenia COVID-19 medzi deťmi v porovnaní s dospelou populáciou.



Školy a školské zariadenia sú vďaka protipandemickým manuálom, ktoré pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci s epidemiológmi a odborníkmi na verejné zdravotníctvo podrobne informované o tom, ako minimalizovať riziko šírenia ochorenia vo svojich priestoroch a väčšina z nich preto predstavuje bezpečné miesto pre deti a žiakov. „Navyše počítame pri návrate žiakov do škôl s ďalšími bezpečnostnými opatreniami, napríklad mobilnými tímami, ktoré by škole umožnili rýchle pretestovanie pracovníkov a žiakov v prípade potreby," uviedlo ministerstvo.

Minister školstva presadzuje, aby sa žiaci druhého stupňa alebo aspoň najvyššie ročníky stredných škôl, mohli vrátiť do lavíc už 30. novembra. Opiera sa pritom o dáta zo základných škôl, kde doteraz chodili deti prvého stupňa. Koronavírus sa objavil len v pár školách. „Úplne zatvorené sú 2 percentá materských škôl a 4,5 percenta základných škôl," informoval rezort.



Podobný postup – sprístupniť školy napriek pandémii čo najväčšiemu okruhu žiakov, a to aj v prípade plošného lockdownu, si zvolili mnohé krajiny Európskej únie (napr. Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Veľká Británia a pod.). O návrate do škôl však definitívne rozhodnú odborníci v pandemickej komisii, resp. ústrednom krízovom štábe podľa vývoja epidemiologickej situácie a následne vláda.