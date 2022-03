Dnešná generácia sa o vojnách doteraz učila len na dejepise. Útok Putinovho Ruska na nášho východného suseda ukázal, ako rýchlo sa situácia môže zmeniť. Vo štvrtok 24. februára, krátko po vpáde ruského vojska, vyhlásila Ukrajina všeobecnú mobilizáciu. Od tohto dátumu už muži schopní bojovať nemohli prejsť cez hranice, ale museli si obliecť vojenskú uniformu a chopiť sa zbrane. Mnohí sa pýtajú, čo ak by sa podobný scenár odohral aj na Slovensku. Vieme si to vôbec predstaviť a kto každý by musel narukovať?

Blízkosť vojny a strach z posunu ruských vojsk na naše územie cítia už dnes mnohí Slováci. Viacerí preto uvažujú, čo by robili v situácii, keby bola mobilizácia vyhlásená zo dňa na deň aj u nás. Základná vojenská služba je na Slovensku zrušená od roku 2006, naša krajina má profesionálnu armádu, v ktorej slúži aktuálne asi 16-tisíc profesionálnych vojakov. Znamená to, že naša armáda by nebola schopná ubrániť sa akémukoľvek agresorovi. Vďaka členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) by nám však v prípade napadnutia prišli na pomoc spojenecké vojská – americké, britské, nemecké či francúzske. Povolávanie našich občanov do zbrane by sme však mali vo svojej réžii. Ako by to fungovalo?

Mobilizáciu u nás vyhlasuje prezidentka na návrh vlády. Môže byť všeobecná alebo čiastočná. Všeobecná mobilizácia sa vzťahuje na celé územie, na všetkých registrovaných občanov, vojakov v zálohe a profesionálnych vojakov. Čiastočná sa môže vzťahovať len na časť územia a nemusí platiť pre všetkých. Minister obrany Jaroslav Naď vysvetľuje, že narukovať by musel každý muž v produktívnom veku s trvalým pobytom na Slovensku. „Muži od 19 do 55 rokov, čo je približne milión Slovákov. Žiadne výnimky z povolania nie sú. No občan, ktorý zabezpečuje činnosť štátu, môže byť dočasne vyradený z mobilizačnej povinnosti,“ hovorí Naď. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 331 eur do 1 659 eur, ale aj väzenie až na 5 rokov.

Mobilizácia sa vyhlasuje mobilizačnou výzvou. Ročníky narodenia, ktorých by sa mobilizácia týkala, ako aj jej rozsah sa môžu meniť podľa potreby. Pri odvode sa sa posudzuje zdravotný stav a spôsobilosť občana. O termínoch odvodu rozhoduje minister obrany. Ten však upokojuje, že nateraz nič také nechystá. „V tomto smere chcem ľudí upokojiť. Nič také sa nedeje. Zatiaľ sme nepovolávali ani len záložníkov,“ dodal Naď.

Ak by k tomu predsa len došlo, povolávacie rozkazy rozposielajú okresné úrady. Po príchode na určené miesto vás nepošlú okamžite na front. „Povolaní občania absolvujú vojenský výcvik podľa úrovne dosiahnutej vojenskej vycvičenosti. Samozrejme, výcvik prebieha aj so zbraňou, keďže ide o vojenskú službu. Ich hlavnou úlohou je výkon mimoriadnej služby v OS SR pri plnení úloh obrany SR. Konkrétna činnosť by však závisela od funkcie, na ktorú by boli zaradení,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Hovorkyňa spresnila, že brannú povinnosť majú síce zo zákona hlavne muži, dobrovoľne ju však môžu prevziať aj ženy.

