Posledné týždne to s očkovaním na Slovensku ide dole vodou. Problémom nie sú chýbajúce vakcíny, ale ľudia, ktorí by ešte boli ochotní dať sa zaočkovať. Denne nám pribudne asi 2 000 ľudí zaočkovaných prvou dávkou, čo je pomaly menej ako denné počty nakazených. Ľudia sa radšej chodia testovať, ako očkovať. Potvrdzuje to aj skúsenosť ministra zdravotníctva. „Keď som navštívil nemocnicu v Poprade, bolo tam miesto, kde sa robia päťeurové antigénové testy, tam bol asi 150-metrový rad ľudí, ktorí čakali od rána, a hneď vedľa bolo vakcinačné centrum, kde nebol nikto. Snažil som sa ten rad presmerovať do druhých dverí, ale nepodarilo sa mi to,“ priznal minister tento týždeň v diskusii Denníka N v Komárne.

Napriek tomu sa však Lengvarský nevzdáva. Slovákov chce znova presviedčať novou metódou. „Už je podľa mňa iba jedna možnosť – priame finančné platby. Keď sa budú musieť zatvárať fabriky preto, lebo ľudia budú v karanténe alebo budú chorí. Potom si už treba dať na misky váh finančné plusy a mínusy a zaoberať sa aj touto myšlienkou,“ vyhlásil.

Na rozdiel od očkovacej lotérie, kde vyhrá len zopár šťastlivcov, by štát vyplatil peniaze každému, kto sa príde zaočkovať. V akej sume by to malo byť, minister zatiaľ nechce konkretizovať. „Pre niekoho je to 20 eur, pre niekoho 500 eur. Musíme sa dostať na nejakú normálnu hodnotu,“ dodal.

Lengvarský zdôraznil, že by neobišiel ani tých, ktorí už sú zaočkovaní. „Nemôžeme ich z toho vynechať za to, že boli zodpovední a dali sa zaočkovať," vyjadril sa minister.

Otázne je, ako sa k plánu ministra zdravotníctva vyjadrí strana OĽaNO, ktorá ho do funkcie nominovala, a zvyšok koalície. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár pred niekoľkými týždňami povedal, že by s tým nemal problém. „Vítam každý jeden krok, ktorý podporí očkovanie. Pokojne by som za to aj platil, možno aj sto eur za každého novo zaočkovaného, prečo nie,“ povedal v televíznej diskusii TA3. Aj šéfka zdravotníckeho výboru NR SR a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková sa v minulosti vyjadrila, že priame platby by boli určite efektívnejšie ako napríklad očkovacia lotéria.

Odborníci však nápadom ministra nadšení nie sú. „Myslím si, že to veľmi málo pomôže. Boli pokusy – očkovacia lotéria, bonus pre príbuzných, ktorí nahovoria babky či dedkov, aby sa zaočkovali, a nič z toho nejako výrazne nepomáha,“ konštatoval matematik Martin Šuster.

Vzhľadom na to, že máme veľmi málo času, kým sa tretia vlna dostane do veľmi silných čísiel, podľa neho nám pomôže už len jediné – strach. „Keď sa začnú zapĺňať nemocnice a keď budú znova desiatky mŕtvych denne. Potom sa neočkovaní ľudia vystrašia a budú sa chcieť dať zaočkovať,“ dodal.

Podobný názor má aj epidemiologička Alexandra Bražinová. „Asi som príliš skeptická, naozaj už nevidím veľa priestoru na zvyšovanie zaočkovanosti. Bude obdobie, keď začnú zomierať ľudia a len čo sa to dotýka človeka v najbližšom okolí, tak som presvedčená, že niektorí sa vtedy dajú zaočkovať. Len dúfam, že už nebude neskoro," vyjadrila sa.

Lekár Tomáš Szalay, ktorý v bratislavskom veľkokapacitnom centre zaočkoval desiatky tisíc Slovákov a v súčasnosti očkuje v rámci výjazdových tímov, si myslí, že platby za očkovanie môžu dokonca niektorých ľudí odradiť. „Existuje cieľová skupina, ktorá na to reaguje, ale potom je minimálne rovnako veľká cieľová skupina, pre ktorú je to kontraproduktívne, lebo to devalvuje hodnotu. Môžu si pomyslieť: ja by som sa aj dal zaočkovať, ale keď na to tak tlačíte a ešte za to aj platíte? To čo je za podvod, ktorý tu na nás organizujete,“ mieni Szalay.

Analytik Šuster očakáva, že po tretej vlne budeme všetci buď zaočkovaní, alebo budeme mať covid za sebou a epidémia sa skončí, no cena bude vzhľadom na nízku zaočkovanosť privysoká. „Ja sa však bojím, že obetí môže byť ešte viac ako v druhej vlne,“ uzavrel.

