Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov Ministerstva zdravotníctva, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. V stupni monitoringu, teda v zelenej farbe, budú od pondelka (20. 9.) už len štyri okresy.

„Nárast ochorení je u nás za týždeň približne dvojnásobný," uviedol šéf rezortu. Aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 203 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 20 osôb. Denne pribudne 548 prípadov. Vzrástol aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k pacientom s ochorením COVID-19.

Hoci od pondelka budú štyri okresy v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia, núdzový stav sa zatiaľ podľa ministra nebude vyhlasovať. „Nevylučujem, že do budúcnosti to nebude potrebné, ale zatiaľ podľa môjho dnešného pokynu sa budú regionálni hygienici z týchto štyroch okresov spájať s jednotlivými primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia," povedal s tým, že jednotlivé obce budú môcť skrátiť otváracie hodiny či obmedziť pohyb ľudí, alebo zakázať niektoré podujatia.

Minister plánuje v piatok (17. 9.) výjazd do Bardejova, ktorý sa už v ten deň preradí do bordovej fázy. Chce zistiť, aký môže byť prínos ministerstva k riešeniu situácie.

Ministerstvo plánuje posilňovať očkovaciu kampaň. Tá by mala byť adresovaná konkrétnym skupinám obyvateľov Slovenska. Lengvarský v tejto súvislosti poukázal na silnú antivaxerskú kampaň. Očkovanie podľa jeho slov postupuje tempom, ktoré nie je dostatočné. Ide o približne 1500 ľudí za deň.

Nezaočkovaných nad 50 rokov zostáva približne 780.000 a nezaočkovaných nad 70 rokov ostáva približne 220.000. Skritizoval tiež opozičných politikov, ktorí majú podľa neho zásluhu na tom, že majú niektorí občania z očkovania strach. „Myslím si, že títo ľudia by si mali vstúpiť do svedomia," poznamenal na margo politikov.