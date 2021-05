Vchádzame do najťažšej fázy očkovania. Hoci do Čakárne sa už môžu hlásiť všetky vekové skupiny okrem detí, žiadne masové prihlasovanie sa nekoná. Slováci s postupným uvoľnením opatrení ako keby stratili záujem o očkovanie. Ak to takto pôjde ďalej, otri týždne môžeme zatvárať očkovacie centrá. Ministerstvo zdravotníctva sa všemožne snaží tomuto scenáru zabrániť. Pozrite sa, ako chce štát presvedčiť vyše 2 milióny Slovákov, aby si dali pichnúť vakcínu.

Aktuálne je zaočkovaných aspoň prvou dávkou 1,1 milióna obyvateľov Slovenska. Na dosiahnutie kolektívnej imunity (60 percent populácie) by sme potrebovali zaočkovať ešte asi 2,2 milióna ľudí, no v Čakárni bolo v utorok „len“ 276-tisíc Slovákov.

Pri súčasnom tempe očkovania tak o pár týždňov nebudeme mať koho očkovať. „Motivácia ľudí vôbec sa registrovať je veľmi nízka. Pokiaľ sa niečo nezmení za tri – štyri týždne, môžeme zatvárať očkovacie centrá,“ povedal ešte v pondelok na mimoriadnom brífingu poverený šéf Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja. Vo funkcii ho včera vystriedal Pavol Capek.

Suja dodal, že nezáujem Slovákov o očkovanie začína byť veľký problém. Podľa neho sa Slovensko v zaočkovanosti nedostane cez hranicu 1,8 milióna ľudí. Pri najlepšom scenári budeme mať v auguste zaočkovaných 48 percent a to nie preto, že by neboli vakcíny, ale preto, že nebude koho očkovať.

Šéf NCZI dokonca skritizoval medializované informácie a chaos okolo rušenia termínov pre 16– a 17-ročných. Podľa neho žiadna chyba v systéme nebola. Naopak chybou bolo, že ministerstvo zdravotníctva im napokon zrušilo termíny. „Mali legitímne právo byť očkovaní. Keď nadšencov odstavíme hneď na začiatku, myšlienka sa nebude šíriť ďalej," uviedol Suja.

Analytik vidí tri hlavné príčiny, prečo záujem o očkovanie rapídne klesá. Prvou je neskorá a slabá marketingová kampaň. Druhá vec je, že nie každému vyhovuje nemocnica alebo veľkokapacitné centrum. Veľa ľudí by si dalo pichnúť vakcínu jedine u svojho všeobecného lekára, no na Slovensku to zatiaľ nie je možné. Tretí problém je paradoxne zlepšovanie epidemickej situácie. „Ako sa zlepšujú čísla a uvoľňujú opatrenia, tak ľudia necítia strach a my máme tendenciu zabúdať. Veľa ľudí sa chcelo zaočkovať, lebo chceli mať nejaké výnimky, ale keďže sa uvoľňujú opatrenia, tak ten vedľajší benefit je pre nich marginálny,“ zhodnotil Martin Smatana.

Čítajte na ďalšej strane: Čo sa stane ak nedosiahneme kolektívnu imunitu >>