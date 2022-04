Od zajtra by sa malo zrušiť už aj posledné opatrenie. Povinnosť nosiť respirátor v interiéri by malo byť od štvrtka minulosťou. Ako informoval Dennik N, oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred rokovaním vlády.

Ďalšie informácie o uvoľnení opatrení minister poskytne po rokovaní vlády. S najväčšou pravdepodobnosťou ich však budeme potrebovať len v nemocniciach či domovoch dôchodcov.

Matematik Richard Kollár vyzýval na zrušenie povinnosti nosiť respirátor v interiéri už pred časom. „Je čas zrušiť povinnosť nosiť rúška v interiéroch, či v školách na chodbách, a nechať túto povinnosť výlučne v zdravotníckych zariadeniach, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb,“ zdôraznil Kollár.

„Znižovaním počtu infikovaných dnes len odsúvame problém do ďalšej vlny. Opatreniami dnes totiž efektívne zvyšujeme vrcholovú záťaž v ďalšej vlne. Iste, tá môže byť malá a záťaž navyše nebude problém. To však dnes nevieme a v čase špičky nám môže pomôcť čokolvek,“ vysvetlil matematik.



Podľa hlavného hygienika sa už s koronavírusom musíme naučiť žiť. „COVID-19 už prestáva byť novou nákazou. Ľudia si musia vedomosti o tomto ochorení osvojiť a riadiť sa nimi podľa vlastného vedomia a svedomia. Každý z nás má už o COVID-19 dostatok informácií, aby vedel zvažovať riziko v jednotlivých situáciách,“ uviedol hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas.



