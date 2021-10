Je to potvrdené! Keď vás zamestnávateľ bude kontrolovať, či ste alebo nie ste očkovaní proti ochoreniu COVID-19, bude to v súlade s ústavou. Potvrdil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na to, aby zamestnávatelia mohli robiť kontroly v praxi, sa ešte bude musieť zmeniť zákon. Zisťovali sme, ako to bude vyzerať a čo táto zmena bude znamenať pre neočkovaných.

Ak vás zamestnávateľ preveruje, či ste očkovaní alebo nie, je to v poriadku a dokonca v súlade s ústavou. Zamestnávateľ však na základe toho nesmie proti vám vyvodiť žiadne postihy a bude si to ešte žiadať zmenu Zákonníka práce. „Na tripartite sme sa dohodli so všetkými sociálnymi partnermi, že preveríme u ministerky spravodlivosti, či existuje ústavná možnosť, ako by sa mohli zamestnávatelia opýtať svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní alebo nie," povedal minister s tým, že takáto možnosť existuje, avšak pre zamestnanca z toho nemožno vyvodiť žiadne pracovnoprávne postihy.

Krajniaka o preverenie toho, či môžu svojich zamestnancov kontrolovať, požiadali samotní zástupcovia zamestnávateľov. „Pôvodne sme uvažovali, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ale nakoniec je stanovisko také, že by sme to mohli upraviť, ak bude taká všeobecná vôľa, v Zákonníku práce," dodal minister Krajniak.

V súčasnosti majú firmy problém s tým, že sa miešajú očkovaní s neočkovanými, čo ohrozuje celý kolektív. Ak by mohli legálne zisťovať stav svojich zamestnancov, vedeli by si nastaviť organizáciu práce tak, aby zaočkovaní pracovali so zaočkovanými a nezaočkovaní s nezaočkovanými. „Napríklad vo výrobnej hale by sa nám mohlo stať, že jeden nakazený nám pošle do karantény množstvo nezaočkovaných zamestnancov, ktorí v rámci výrobnej haly v interiéri s ním boli v kontakte, čo je v budúcnosti vážny problém," vysvetlil viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka.

Dodal, že tým nikoho nechcú nútiť na očkovanie a uplatňovalo by sa to len vo firmách, kde to privítajú zamestnanci. „Vo firmách, kde to vieme zvážiť, že nebudú žiadne problémy z hľadiska nejakých vzbúr, práve naopak, bude to mať pozitívny dosah na pracovný kolektív, tak tam by sme takéto rozhodnutie vedeli vydať," vyjadril sa Machunka.

Bývalý minister práce a odborník na sociálne veci Jozef Mihál tvrdí, že zamestnávateľ dnes bez zmeny Zákonníka práce nemôže preverovať, či je jeho zamestnanec očkovaný alebo nie. „Podľa súčasného stavu zamestnávateľ nemá právo sa na to pýtať. To je citlivý osobný údaj zamestnanca. Dá sa to prirovnať k zisťovaniu zdravotného stavu," komentuje Mihál.

Exminister za touto zmenou cíti aj snahu zamestnávateľov o to, aby mali možnosť zaočkovaných odmeniť, napríklad aj finančne a naopak nezaočkovaných potrestať. V tom prípade by si to podľa neho vyžadovalo dve zmeny Zákonníka práce. „Jednak aby sa zamestnávateľ mohol na to pýtať, a potom aby mohol na základe informácie zamestnanca odmeniť alebo naopak postihnúť. To sú však veľmi citlivé veci a aj keď som zástancom očkovania, myslím si, že s touto témou treba narábať veľmi opatrne. Odporúčal by som politikom do toho nejsť," radí exminister.

