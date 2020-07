Minister Krajčí uviedol, že čoskoro spustia očkovaciu kampaň. Už teraz sa pripravujú na nákup vakcín, ktoré by mohli byť už na jeseň.

„Rokujeme najmä so súčasťou veľkej spolupráce pri získavaní vakcíny na pôde Európskej komisie. Ona rokuje s viacerými dodávateľmi, dostávame postupne aj ponuky od viacerých firiem,“ informoval po zasadnutí Pandemickej komisie.

Objednať by sa jej mali zhruba tri milióny kusov. Očkovanie síce nebude povinné, odporúča sa však predovšetkým pre rizikové skupiny, no aj tých, ktorí by riziko mohli predstavovať pre ostatných.

„Rizikoví obyvatelia sú obyvatelia nad 65 rokov, chronicky chorí. Dôležité bude, aby boli zaočkovaní pracovníci domovov sociálnej starostlivosti, zdravotnícky personál. Na zváženie je, či sa ľudia, ktorí chcú cestovať, dajú zaočkovať alebo si budú platiť test,“ upresnil minister.

Ľudí chcú k očkovaniu motivovať. „Pretože pre nezaočkovaných to bude znamenať aj dosť veľa nevýhod,“doplnil Krajčí.

Britská firma AstraZeneca sľúbila, že do konca roka vie vyrobiť 100 miliónov dávok vakcíny tento rok a budúci rok 1,2 miliardy. Ďalšie z konzorcií sľúbilo, že do Európskej únii by vedelo dodať 400 miliónov dávok vakcíny.

„Musíme mať zabezpečené to, že keď raz začneme vakcinovať, lebo nebude sa dať očkovať len jednou dávkou vakcíny, tak aby sme mali vakcíny dostatok,“ povedal infektológ Pavol Jarčuška. Na Slovensku by mala byť už v čase, keď ju zaregistrujú v Európskej únii a bude povolené ňou očkovať.

Prečítajte si tiež: