Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík sa prikláňa k názoru prezidentky Zuzany Čaputovej, žeby mal predseda vlády Igor Matovič odovzdať manažovanie koronakrízy niekomu inému. Sulík dnes v RTVS naznačil aj meno svojho favorita, ktorý by ho mal nahradiť. „Predpokladám, že prezidentka dospela k záveru, že by sa mala ozvať. Prikláňam sa k jej odporúčaniu, aby krízu riadil niekto schopný. Tam musí byť určite manažér. Niekoho by si mal premiér vybrať. Niekto z rangu ako je Peter Škodný by to mohol byť." Škodný je predsedom permanentného krízového štábu.

S jeho názor však nesúhlasí minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý si myslí, že premiér je pre vedenie pandémie ten pravý. „Toto je krízová situácia, v krízovej situácii úplne pochopiteľne musí rozhodovať líder, ktorý má politickú legitimitu a bol zvolený v demokratických parlamentných voľbách. Toto je situácia, kedy by mal rozhodovať premiér,"povedal Krajčí v relácii Na telo na Markíze.

Šéf rezortu zdravotníctva upozornil, že situácia okolo nového koronavírusu je veľmi vážna až kritická a ochorenie COVID-19 sa šíri reťazovo. Stotožňuje sa preto s názormi odborníkov, epidemiológov, podľa ktorých je lockdown nevyhnutný. „Ja si myslím, že áno," reagoval na otázku, či si myslí, že má Matovičovu podporu pre opatrenia a lockdown krajiny, o ktorých Krajčí informoval v piatok. Doplnil, že premiér zvažuje ešte ďalšie možnosti, ako pomôcť vylepšiť tvrdý návrh. Myslí si, že premiér mu rozumie a podporuje ho.

Zabezpečením dostatočných testovacích kapacít by sa podľa Krajčího mohol tento lockdown zjemniť. Víta, že majú presné zadanie na nákup antigénových testov. Doplnil tiež, že pandemický semafor, teda tzv. COVID automat, je vylepšený a je prienikom semaforu odborníkov z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a návrhov koaličnej strany SaS. Podľa Krajčího je na stole vlády a premiéra, cez ktorých musí prejsť.

Doplnil tiež, že verí, že sa rezortu zdravotníctva podarí presvedčiť oveľa viac ľudí o dôležitosti očkovania. V tejto súvislosti poukázal aj na dezinformácie.