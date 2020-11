To, o čom minulé vlády len hovorili, ide tá súčasná zmeniť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) priniesol tento týždeň do parlamentu návrh, ktorým chce nasmerovať viac peňazí na zdravotnú starostlivosť a obmedziť zisky zdravotných poisťovní. Odborník však upozorňuje, že pacienti tým nič nezískajú. Práve naopak, to, čo by potrebovali, nedostanú a naše zdravotníctvo sa vráti o niekoľko rokov dozadu.

Vláde Igora Matoviča sa nepáči, ako zdravotné poisťovne míňajú peniaze vybraté od občanov na zdravotných odvodoch. Súkromné poisťovne podľa premiéra generujú miliónové zisky, ktoré končia na účtoch ich majiteľov. Na druhej strane ak štát potrebuje dať viac peňazí napríklad nemocniciam alebo ambulanciám, ministerstvo zdravotníctva nemá páky, ako k tomu poisťovne donútiť. Parlament preto tento týždeň schválil zmenu zákona, ktorá rezortu prináša viac vplyvu na finančné toky v zdravotníctve a zároveň obmedzuje poisťovniam zisky.

Dnes to funguje tak, že ministerstvo zdravotníctva si v rozpočte naprojektuje, koľko peňazí by malo ísť na nemocnice, do ambulancií atď. O skutočných sumách však rokujú poskytovatelia s poisťovňami. Po novom sa to má diať pod dohľadom ministerstva. „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú priamo vtiahnutí do rokovania s poisťovňami za prítomnosti ministerstva zdravotníctva a budú priamo rokovať o tom, akým spôsobom by mali byť členené štruktúrované výdavky, ktoré sú v zdravotníctve,“vyhlásil Krajčí.

Zároveň sa podľa ministra zabezpečí, že peniaze určené na zdravotnú starostlivosť sa dostanú k pacientom a poisťovne si z nich nebudú splácať napríklad pôžičky. „Z toho balíka sa doteraz mohli napríklad aj refinancovať úvery. Po prijatí zákona to už nebude možné,“ povedal Krajčí.

To, čo znie na prvé počutie ako dobrý nápad, má však podľa odborníka viacero háčikov. „Táto zmena je nie krok, ale obrovský skok späť do minulosti. Ministerstvo sa de facto snaží zaviesť systém centrálneho plánovania, keď nakáže poisťovniam, koľko majú za ktoré služby zaplatiť. Je to ako keby ministerstvo hospodárstva automobilkám nariadilo, za koľko miliónov majú nakúpiť volanty a koľko majú minúť na firemnú kantínu,“ vysvetľuje analytik INESS Martin Vlachynský.

Matovičova vláda tak podľa neho pokračuje v tom, čo robili všetky minulé vlády. „Miesto toho, aby určila systémový rámec - teda nárok pacienta, dostupnosť, čakacie lehoty, tak sa snaží o mikromanažment, teda rozhodovať o každom eure, ktoré sa v systéme objaví,“ dodáva analytik. Táto zmena podľa neho tiež otvára priestor pre lobizmus na ministerstve a zabíja akékoľvek náznaky inovácií.

Aké mali zisky v roku 2019? VšZP: 7,29 mil. eur Dôvera: 14,4 mil. eur Union: 9,7 mil. eur

