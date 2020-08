„Druhá vlna tu je a je vážnejšia ako bola prvá vlna,“ potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Napriek tomu máme voľnejšie opatrenia, ako keď sa koronavírus na Slovensku objavil prvýkrát. Odborníci preto čelia neľahkej úlohe, čo sa bude diať od 1. septembra.

Zatiaľ sa situácia výrazne nemenila aj kvôli dovolenkám. „Ale od 1.9. avizujem, že budú krajiny červené,“ upozornil minister. Aj tie štáty, ktoré boli doteraz zelené a menej rizikové sa môžu zmeniť na rizikové zóny.

„Nie je dobré si žiadne dovolenky plánovať na september do štandardných turistických destinácií, pretože je situácia najmä v Chorvátsku v súčasnosti naozaj veľmi kritická," povedal.

Niektorí ľudia sa podľa Krajčího správajú mimoriadne nezodpovedne. Nebezpeční sú najmä superšíritelia, ktorí COVID-19 rozširujú na zvyšok Slovákov.

„Zachytili sme správanie ľudí, ktorí sú tzv. superšíritelia. Musím na rovinu povedať, že všetky doterajšie relevantné údaje potvrdzujú, že toto ochorenie sa exponenciálne šíri práve vďaka nim. Sú to ľudia s rizikovým správaním a zo všetkých infikovaných je takýchto ľudí zhruba desať percent a týchto desať percent nesie vinu za zvyšných 80 percent, ktorí sa následne infikujú," povedal s tým, že v rámci opatrení potrebujú túto skupinu ľudí eliminovať.

„Je neprípustné, aby ľudia chodili v MHD, do obchodov bez rúšok, aby chodili do klubov alebo uzavretých miestností, kde je veľká koncentrácia ľudí bez rúšok,“ varoval minister. Aj to môže byť príčinou, prečo máme zrazu toľko nakazených.

Viacero krajín teraz čelí význe, ako postupovať ďalej. Bude potrebné posilniť testovanie potenciálne nakazených. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva prichádza aj čas na to, aby do situácie vstúpili silové zložky štátu, čiže armáda a polícia, na to, aby bola situácia pod kontrolou.