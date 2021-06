Záujemcovia o očkovanie vakcínou Sputnik V by sa mali poponáhľať. Ministerstvo zdravotníctva totiž už o pár dní zatvorí čakáreň na neregistrovanú ruskú vakcínu. Čo je dôvodom tohto náhleho rozhodnutia?

Vyše tri mesiace nám ležal na skladoch, 7. júna sme ním začali očkovať, no po pár týždňoch bude po všetkom. Záujemcom na očkovanie neregistrovanou ruskou vakcínou ostávajú na prihlásenie posledné dni. „Čakáreň bude otvorená len do 30. júna. To je posledný termín, keď je možné sa nahlásiť na očkovanie Sputnikom," prekvapila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková v utorok večer vo vysielaní TA3.

Dôvodom podľa Ježíkovej je exspiračná doba vakcín. Časť z 200-tisíc dávok nám exspiruje v júli, druhá časť v auguste. „Aby sme stihli zaočkovať aj prvú dávku aj druhú dávku. Nemá to nejaký iný dôvod," dodala štátna tajomníčka.

Záujem o očkovanie Sputnikom na Slovensku nie je veľký. Aktuálne je v čakárni 5411 ľudí. Najväčší záujem o ňu prejavili ľudia vo veku od 40 do 44 rokov. Tých je v čakárni aktuálne 656. Najviac záujemcov o túto vakcínu, a to 1036, je z Banskobystrického kraja. Na očkovanie sa môžu od minulého týždňa hlásiť aj ľudia od 60 do 84 rokov. Tých je v čakárni 1289.

