Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že prvé vakcíny proti COVID-19 od firmy Pfizer by na Slovensko mohli prísť už v polovici decembra. Do konca roka by sa mohlo zaočkovať prvých 150-tisíc Slovákov. Komu pichnú vakcínu?