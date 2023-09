Lekári totiž každoročne riešia prípady otravy hubami. Najhoršou a najnebezpečnejšou pre človeka je otrava smrteľne jedovatou muchotrávkou zelenou. „Huby sú veľmi obľúbenou potravinou, sú výživné, obsahujú vysoký podiel vlákniny, vitamíny A, B, D, obsah vitamínov v hubách je dokonca porovnateľný s niektorými druhmi zeleniny. Sú však všeobecne ťažšie stráviteľnou potravou, preto by ich napríklad deti do troch rokov nemali jesť vôbec, podľa niektorých odporučení je dokonca vhodné podávať huby deťom až nad 10 rokov,“ hovorí Soňa Lobotková, lekárka z interného oddelenia Nemocnice Bánovce nad Bebravou.



Huby sa delia na jedlé, nejedlé, jedovaté a smrteľne jedovaté - tých rastie v našich lesoch asi sedem až osem druhov. Intoxikácie hubami patria pomerne medzi časté diagnózy, pričom za najnebezpečnejšie sú považované akútne otravy. Tie sú viazané najmä na sezónne obdobie zberu húb, teda od apríla do novembra, vo väčšine prípadov je to otrava náhodná.

Podľa štatistík je na Slovensku každý rok asi 100 až 120 pacientov hospitalizovaných s otravou hubami. „Otrava hubami môže vzniknúť aj pri požití jedlých húb, ak na konzumáciu boli použité staré a nahnité huby, alebo boli nesprávne skladované. Vtedy ide o tzv. gastroenteritický typ otravy. Tento typ otravy je pri hubách veľmi častý, ale s dobrou prognózou. Takýto typ otravy spôsobujú aj niektoré druhy plávok, pečiarok, hríb satanský či rýdzik kravský. Toxíny týchto húb sa ničia 40-minútovým varom a nedostatočným tepelným spracovaním pôsobia na bunky žalúdka a črevá toxicky,“ vysvetľuje odborníčka.

Čo si všímať? Aké sú príznaky otravy? Čítajte na ďalšej strane...