"Ľudská pokožka absorbuje až 60 percent toho, čím sa natierame či umývame. Z pokožky sa produkty vstrebávajú do krvi, ktorá ich ďalej rozvádza po celom tele," poukazuje agentúra. Pokračuje, že mikroplasty sú umelohmotné guľôčky veľmi malých až mikroskopických rozmerov. Spláchnutím do odtoku sa dostávajú do kanalizácie a ďalej do vodných zdrojov, tokov a morí, vysvetľuje SAŽP. Je podľa nej takmer nemožné ich zachytiť a prefiltrovať.

"V moriach a oceánoch ich skonzumujú morské živočíchy a týmto spôsobom sa dostávajú až na náš tanier. Čo do svojho životného prostredia dáme, to sa vracia späť k nám," skonštatovala SAŽP.

Doplnila, že v súčasnosti je mnoho prírodnej kozmetiky a drogérie. Kozmetické výrobky možno vyrobiť aj doma. Je možné vyrobiť si vlastné mydlo, čistiacu vodu, pleťový olej alebo prací prostriedok.

SAŽP v rámci májovej výzvy zameriava aj na pranie oblečenia bez chémie. "Každý chce čisté a voňavé oblečenie, klasické pracie prášky, gély a kapsule však obsahujú množstvo chemických látok, ktoré sú škodlivé nielen pre prírodu, ale aj pre naše zdravie," tvrdí.